590 atletas de 18 nacionalidades vão participar no XI Trail do Porto Moniz

O Trail do Porto Moniz (TPM), que tem lugar no próximo domingo, 18 de Fevereiro, contará com a participação de 590 atletas de 18 nacionalidades.

Na apresentação da prova, que decorreu esta quarta-feira, no hotel Aqua Nature Bay, Emanuel Câmara, autarca do Porto Moniz, enalteceu a aposta do município em ser "a capital dos desportos de outdoor", vincando a importância da parceria de longa data com o Clube de Montanha da Madeira como organizadores desta e de outras provas.

Juan Gonçalves, em representação da Direção Regional de Desporto, realçou a relevância dos eventos desportivos e do trail running em particular, que com o passar do tempo, deixou de ser um desporto “de nicho” para tornar-se um veículo de promoção da Região.

Também Nélio Parreira, vice-Presidente da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, recordou a importância da realização do circuito Trail Madeira, que percorre todos os 11 concelhos da Região nos diversos eventos existentes.

André Ferreira da organização adiantou algumas informações sobre o evento, indicando que serão 588 os atletas participantes, divididos pelos três percursos existentes, com partidas às 6h, 8h e 10h respectivamente:

- O Trail Ultra (115 participantes, 20 de fora da Região) com uma extensão de 48km e 3.700m

D+, em formato circular, com início e fim no centro do Porto Moniz;

- O Trail Longo (174 inscritos, 41 de fora da Região) com 26km e 1.100m D+, em formato linear, com partida no Posto Florestal dos Estanquinhos (Paúl da Serra) e chegada no Porto Moniz;

- O Trail Curto (299 atletas, 32 de fora da Região) com 12km e 170m D+, em formato linear, com início no Fanal e meta na Vila do Porto Moniz

A prova é organizada pelo Clube de Montanha do Funchal (CMoF), em parceria com a Câmara Municipal do Porto Moniz (CMPM) e está integrada no Circuito de Trail Madeira da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM) e no Circuito Nacional de Trail da Associação de Trail Running de Portugal (ATRP).