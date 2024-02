Morto em canoa era do Seixal

O cadáver encontrado esta manhã dentro de uma canoa, no mar de São Vicente, pertencia a um homem, na casa dos 70 anos, da freguesia do Seixal, localidade onde era conhecido e estimado.

O malogrado estaria a pescar, tendo sido aparentemente vítima de doença súbita. Foi descoberto por um amigo que alertou de imediato as autoridades. Devido à tragédia a Junta de Freguesia do Seixal decidiu cancelar o cortejo de Carnaval, agendado para as 15h, segundo nota publicada no Facebook.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência. O corpo segue do cais do Seixal para o gabinete médico legal.