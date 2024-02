Atleta sueco de badminton realiza estágio na Madeira

Nas últimas duas semanas, esteve na Madeira um atleta sueco a realizar um estágio de badminton, organizado pelo treinador Cosme Berenguer, do Club Sports da Madeira.

Alex Jacobsen, do escalão sub-17, treinou com os atletas de Alto Rendimento, Tiago Berenguer e Leonor Ribeiro, no Pavilhão da Escola Secundária Francisco Franco e no Pavilhão da Escola da Levada, entre os dias 29 de Janeiro e 9 de Fevereiro.

O referido estágio teve como objetivos melhorar as capacidades técnicas e físicas dos atletas, proporcionando, ao mesmo tempo, a troca de experiências entre os atletas envolvidos.