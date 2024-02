Mais de 25 mil pessoas vão desembarcar no Porto do Funchal na semana do Carnaval

São mais de 25 mil pessoas, entre passageiros e tripulanetes, que vão desembarcar durante esta semana de Carnaval no Porto do Funchal. No total serão sete escalas de navios de cruzeiro.

Um movimento que será dominado pela AIDA Cruises, que traz quatro navios neste período à Madeira, dois deles a pernoitar no Funchal: o AIDAstella do dia 13 para o dia 14, e o AIDAperla, do dia 15 para o dia 16.

Estes números deixam “bastante satisfeita” a presidente da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), Paula Cabaço. “Depois de termos batido no ano passado o recorde de movimento de passageiros, ultrapassando, pela primeira vez, a barreira de um milhão de passageiros, o Porto do Funchal mantém neste início de ano toda a dinâmica de crescimento que caracterizou 2023”, diz, destacando as duas pernoitas previstas para o período de Carnaval.

“São escalas importantes, que se enquadram na nossa estratégia de potenciar o impacto do turismo de cruzeiros na atividade económica regional, e ganham especial relevância por acontecerem nesta altura do ano”, enquadra a presidente do conselho de administração da APRAM, pormenorizando: “Em escalas mais prolongadas, tanto os passageiros como os tripulantes têm maior disponibilidade para conhecer a ilha, com o consequente aumento do consumo em terra”, acrescenta a responsável pela administração dos protos na Região.

Em nota enviada é referido que, tendo em consideração que cada passageiro e tripulante que desembarca no Funchal gasta "em média 61,40€, o impacto do movimento do Porto do Funchal na economia regional durante estes dias, contabiliza a APRAM, será superior a 1,535 milhões de euros".

A semana começa com a chegada de dois navios. O AIDAcosma, que chega segunda-feira, dia 12 de Fevereiro de Las Palmas com cerca de 6 mil passageiros e perto de 1.400 tripulantes, partindo nesse mesmo dia para Santa Cruz de Tenerife. Vai ter a 'companhia' no Funchal do Azura, que está a fazer o percurso inverso: Chega de Santa Cruz de Tenerife e parte para Las Palmas. Traz a bordo 2.900 passageiros e à volta de 1.150 tripulantes.

Na terça-feira de Carnaval chega o AIDAstella com 2.100 passageiros e 625 tripulantes a bordo. O navio, que navega de Las Palmas, chega ao início da manhã ao Funchal, partindo na tarde do dia seguinte para Santa Cruz de Tenerife. Vai cruzar-se no porto com o AIDAsol, que navega de Santa Cruz de Tenerife para Lisboa, com 2.100 passageiros e 600 tripulantes. Tem a chegada prevista para as 8 horas de quarta-feira e partida agendada para as 21 horas do mesmo dia.

No dia seguinte, 14 de Feveriero, chega o Marela Explorer de Lanzarote com 2.600 pessoas a bordo, 1.800 das quais passageiros. O navio, atraca no cais 6 às 11 horas e parte às 20 horas para Santa Cruz de La Palma. No dia seguinte, quinta-feira, chega do arquipélago de Canárias o AIDAperla, que navega com 3.100 passageiros e mais 1.010 tripulantes. É o segundo navio a pernoitar essa semana no Funchal, tendo a partida prevista para as 16 horas de sexta-feira, rumo também para a Canárias.

Para fechar a semana de Carnaval, chega sexta-feira às oito horas, o Bolette da Fred Olsen. O navio, com perto de mil passageiros e 600 tripulantes, está na recta final de uma viagem de 93 dias em que percorreu toda a costa africana e alguns arquipélagos no índico. Vem de Santa Cruz de Tenerife e parte às 17 horas para Southampton, onde termina a viagem.