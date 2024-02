Madeirenses vão pagar taxa turística no Porto Santo é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Câmara já aprovou o regulamento que prevê a cobrança de 2 euros por noite dormida e o respectivo regime de isenções. Entidades que não cumprirem arriscam coima até 10 mil euros.

Nota ainda para o preço dos combustíveis com tendência de aumento desde o início do ano.

O destaque fotográfico desta primeira página diz respeito ao cortejo alegórico. Alegria contagiante: Mais de 1.600 foliões de 13 trupes levaram magia, cor, criatividade e energia à Avenida. Público no sambódromo desfrutou do desfile sob um clima tropical.

“Não olhem para nós como os maus da fita” é outro dos assuntos em destaque nesta edição. Carlos Pestana, uma das grandes promessas da arbitragem madeirense, fala da importância da força mental.

Nota ainda para o desporto: Vitória nos descontos alimenta sonho - Nacional cola-se ao AVS no segundo lugar após triunfo sofrido com o Vilaverdense, na Choupana.

Saiba também a história do empreiteiro ‘camaleão’ que terá burlado dezenas. Suspeito cria perfis falsos e muda de nome nas redes sociais depois de desaparecer com o sinal adiantado em dinheiro pelas vítimas. Há milhares de euros a ‘arder’.

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper. Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca dnoticias.pt. Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt. É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.