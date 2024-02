Marcelo e Xi Jinping trocam mensagens sobre relações diplomáticas sino-portuguesas

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa lembrou hoje as relações seculares com a China, enquanto o homólogo chinês Xi Jinping mostrou-se disponível para continuar a desenvolver as relações sino-portuguesas.

Marcelo Rebelo de Sousa e Xi Jinping trocaram hoje mensagens de felicitações, por ocasião do 45.º aniversário das relações diplomáticas entre os dois países, que foram divulgadas na página na Internet da Presidência portuguesa.

O chefe de Estado português lembrou que este ano se evocam "quase cinco séculos de descoberta recíproca, quarenta e cinco anos de relações diplomáticas, vinte e cinco anos de solução acordada sobre Macau e vinte anos do Fórum Macau".

"Poucos Povos e Estados no mundo podem afirmar, como Portugal e China, que mantêm, ininterruptamente, há cinco séculos, uma relação de convivência territorial, cultural, económica, social e política, apesar da distância geográfica", vincou.

Marcelo Rebelo de Sousa apontou que as relações nasceram no tempo dos impérios e que as relações diplomáticas decorrem há 45 anos, lembrando que nestes anos decorreram visitas de todos os Presidentes de Portugal à República Popular da China e Presidentes da China à República Portuguesa.

"Viram, em 1999, a negociada, pacífica e bem-sucedida transferência da soberania de Macau para a China. Viram o desenvolvimento de relações bilaterais e também envolvendo a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, nomeadamente através do Fórum Macau", sublinhou o chefe de Estado português.

O Presidente da República recordou também "áreas de atuação comum a nível multilateral, como a ação climática, os oceanos, as migrações, o desenvolvimento sustentável ou a atenção ao papel de relevantes organizações internacionais".

"Viram, é certo, perspetivas muito diversas em princípios fundamentais, sem desperdiçar as lições de séculos de partilha de vivências, bem como de décadas de diálogo constante", destacou ainda.

O Presidente da China realçou, na sua missiva endereçada ao chefe de Estado português, as relações orientadas pelo "respeito mútuo, abertura e inclusão".

Xi Jinping salientou que estas relações permitiram resolver "de forma apropriada a questão de Macau através de consultas amigáveis, estabeleceram a Parceria Estratégica Global China-Portugal em resposta à situação na altura, conjugaram esforços para enfrentar a crise financeira internacional e os desafios de saúde pública global".

"Os dois países têm expandido a cooperação de benefícios mútuos entre as empresas, avançado de mãos dadas na cooperação Cinturão e Rota, promovido em conjunto o desenvolvimento das relações China-União Europeia e salvaguardado o multilateralismo. Trata-se de uma vívida demonstração do caminho correto de relacionamento entre os países", frisou o governante chinês.

Xi Jinping garantiu também que atribui "grande importância ao desenvolvimento das relações sino-portuguesas" e que está disposto a trabalhar em conjunto com Marcelo Rebelo de Sousa "para conduzir a Parceria Estratégica Global China-Portugal a aprofundar-se constantemente", para melhor beneficiar os povos, fomentar o desenvolvimento saudável e estável das relações China-União Europeia e "contribuir para a paz, a estabilidade e a prosperidade do mundo".

"Que a amizade sino-portuguesa dure para sempre", concluiu Xi Jinping, na sua carta.