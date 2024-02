Novo Ecocentro do Porto Moniz recebe alunos da escola local

Na próxima quinta-feira, pelas 15 horas, os alunos da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz vão visitar o novo Ecocentro do concelho, que entrará em funcionamento muito em breve, conforme assegura a autarquia. O momento será aproveitado para o hastear das bandeiras verdes, no âmbito do programa Eco-Escolas, reconhecendo o trabalho desenvolvido por aquele estabelecimento de ensino, no que respeita à Educação Ambiental para a Sustentabilidade.

Em comunicado, a autarquia dá conta do apoio que presta à escola na implementação deste programa e Emanuel Câmara entende fazer "todo o sentido" que este momento seja assinalado naquele novo Ecocentro já que "esta infraestrutura beneficiará em grande escala o tratamento de resíduos no nosso concelho”, sustenta.

O presidente da Câmara do Porto Moniz realça a importância de acções deste género na sensibilização dos munícipes, nomeadamente para a importância do tratamento dos resíduos.

"Este executivo tem realizado um trabalho muito importante com vista à defesa, valorização e cuidado do meio ambiente em que o nosso concelho está inserido", frisou Emanuel Câmara, recordando que quando assumiu a gestão da autarquia existia, na zona alta do concelho, um depósito de lixo a céu aberto, em plena Floresta Laurissilva. "A construção do Ecocentro é o ponto alto de todo um trabalho que temos realizado, juntamente com a população", realça o autarca.

Através do aumento da integração de resíduos na economia circular através do melhoramento dos processos de recolha selectiva no concelho, a câmara municipal prevê um crescimento da capacidade adicional instalada de reciclagem de resíduos, no Porto Moniz, na ordem das 290,82 toneladas/ano.