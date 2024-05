Nacional em desvantagem ao intervalo

Chegou ao fim a primeira parte no Estádio João Cardoso, em Tondela, com o Nacional a perder, ao intervalo, por 1-0.

Nestes primeiros 45 minutos, o equilíbrio ficou patente, apesar de em certos momentos o Nacional apresentar um ligeiro ascendente. No entanto, é a equipa da casa que vai mais feliz para o balneário, devido ao golo de João Costinha, através da cobrança de uma grande penalidade, aos 34 minutos. O árbitro David Silva não teve qualquer dúvida em assinalar o castigo máximo, após a 'carga' de Ulisses sobre Dos Anjos.

Com este resultado e com o empate a zeros que se vai registando na outra partida entre Leixões e AVS, o Nacional está na segunda posição com 65 pontos, somando mais um do que o AVS. A manter-se este cenário, os alvinegros não têm hipóteses de garantir hoje a promoção à I Liga.