Morreu a bailarina Mickaella Dantas

A bailarina Mickaella Dantas faleceu esta manhã no Porto, vítima de doença prolongada. A artista fez parte do elenco da companhia de dança Dançando com a Diferença em 2011, a convite de Henrique Amoedo.

Na companhia, participou das criações de diferentes coreógrafos, assim como em digressões pelo país e também no estrangeiro. Em 2011 integrou o elenco de 'Desafinado', uma criação de de Paulo Ribeiro e em 2012 o mesmo aconteceu em 'Dez mil seres', de Clara Andermatt.

Mickaella Dantas, enquanto esteve na Madeira também integrou as criações de Henrique Amoedo e prestou apoio ao trabalho educativo dos grupos de formação da companhia.

Interrompe o seu vínculo profissional com a companhia no final de 2012, sem nunca se desligar completamente da Madeira e do trabalho da Dançando com a Diferença.

Em Lisboa conclui o Programa Avançado de Criação em Artes Performativas, no Fórum Dança e também inicia a exploração de áreas performativas que vão para além da Dança.

“Mickaella Dantas, que nos deixou, o seu profissionalismo e competência ficarão sempre como um exemplo. Não somente pela sua dança, mas também pela sua garra e forma de ser e estar no mundo. Abriu muitas portas, criou novos caminhos e gerou oportunidades para muitos bailarinos que, atualmente, talvez nem a conheçam. O cancro que conheceu de perto aos 11 anos e que em diferentes momentos habitou o seu corpo, desta vez, tirou-a de nós, levando a sua dança”, referiu Henrique Amoedo, director da Dançando com a Diferença.