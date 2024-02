Proveitos totais de quase 653 milhões de euros no alojamento turístico em 2023

O ano de 2023 ficará marcado na história do turismo regional como o melhor de sempre, isso se 2024 não arrebatar o título. A verdade é que finalizadas as contas (ainda que preliminares de Dezembro), o alojamento turístico na Madeira e Porto Santo arrecadou 652,7 milhões de euros em proveitos totais, 460,7 milhões dos quais em proveitos de aposento (dormidas). Os dados conhecidos hoje revelam crescimentos de 23,2% e 26,2%, respectivamente face a 2022, que já tinha sido o melhor ano nestes particulares.

De acordo com o INE e a Direção Regional de Estatística da Madeira, no acumulado de janeiro a Dezembro de 2023, o rendimento por quarto disponível (RevPAR) e o rendimento por quarto utilizado (ADR) dispararam 22,1% e 14,3%, respectivamente para 73,04 euros e 96,77 euros, sendo estes quatro os principais indicadores financeiros que permitem perceber quão positivo foi o ano passado para o turismo regional, pelo menos no que à hotelaria e restantes unidades diz respeito. Só não há dados completos, porque ainda continuam por ser conhecidos os dados do alojamento local com menos de 10 camas, que representam o grosso deste subsector do alojamento turístico.

O INE explica, por exemplo, que em Dezembro, "a AM Lisboa foi a região que mais contribuiu para a globalidade dos proveitos (36,3% dos proveitos totais e 38,2% dos proveitos de aposento, respetivamente), seguida pelo Norte (18,7% e 19,0%) e pela RA Madeira (15,6% e 14,9%)".

Já "os maiores crescimentos ocorreram no Centro (+21,2% nos proveitos totais e +23,0% nos de aposento), no Alentejo (+18,5% e +20,0%) e no Algarve (+16,6% e +19,4%). Face a Dezembro de 2019, destacou-se a RA Madeira, com +64,9% nos proveitos totais e +75,1% nos de aposento, seguida pelo Alentejo, com +54,8% e +59,6%, pela mesma ordem".

Por fim, "no conjunto do ano de 2023, os maiores crescimentos nos proveitos totais e de aposento ocorreram na RA Açores (+25,9% e +27,7%), na AM Lisboa (+24,5% e +25,7%) e no Norte (+24,2% e +25,5%, respetivamente). Comparando com 2019, os maiores aumentos nos proveitos totais e de aposento verificaram-se nas regiões autónomas (RA Açores com +60,3% e +62,3%, respetivamente, e a RA Madeira com +60,2% e +72,3%)", realça.