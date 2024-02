Cães da GNR fazem demonstração em treino do Clube Desportivo Barreirense

Amanhã, dia 15 de Fevereiro, o treino do Clube Desportivo Barreirense será 'interrompido' por uma visita muito especial. Trata-se da brigada cinotécnica (Cães) da Guarda Nacional Republicana (GNR), que irá fazer uma demonstração da sua actividade, proporcionando também aos mais pequenos a oportunidade de interagirem com estes animais.

Esta inciativa está enquadrada no âmbito do projecto que o Clube Desportivo Barreirense e o Crescer - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, desenvolvem com crianças com Necessidades Educativas Especiais.

O treino está marcado para amanhã, a partir das 16:40 horas, nos campos de futebol do Bairro da Nazaré.