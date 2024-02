Eduardo Jesus salienta "desempenho extraordinário" do turismo em 2023

O secretário regional do Turismo e Cultura assinalou os crescimentos dos números do turismo da Madeira em 2023, salientando não só o do mês de Dezembro como no total do ano, que adjectiva de "notável".

Para Eduardo Jesus, perante os dados publicados hoje pela DREM, "é importante aferir que há um crescimento nas dormidas de Dezembro de quase 3% face às de Dezembro de 2022 e é preciso não esquecer" que o último mês desse ano, "tinha sido um excelente mês, era muito difícil crescer muito mais em cima", realçando que, ainda assim, "a evolução nas dormidas foi extraordinariamente positivo". E acrescenta: "Mas, simultaneamente, aferimos que os proveitos totais cresceram 11%, ou seja apenas neste mês o sector registou proveitos de 45 milhões de euros, o que é sem dúvida notável porque representa um crescimento bastante significativo, face ao valor que era praticado anteriormente pela Madeira."

O governante salienta ainda que os proveitos nas dormidas registam um acréscimo de quase 14% face ao período homólogo anterior e "fazemos aqui um registo pelo facto de se ter ultrapassado as 10,9 milhões de dormidas num só ano, que regista um crescimento de 23,2% nos proveitos totais que atingiram pela primeira vez 652 milhões de euros para este sector, tornando-se sem dúvida alguma o valor mais elevado alguma vez registado", confirma.

O mercado alemão, "que recuperou", destacando o facto de ter sido "aquele que demorou mais tempo a sair do período pandémico, por isso é natural que tenha um desempenho de quase 15% em 2023, mas França (13%), Portugal (5,2%) e Reino Unido (3,5%) ainda a crescer, o que é normal porque foram os países", principal os dois últimos, que "reagiram melhor saindo do período pandémico, por isso os crescimentos têm de ser necessariamente menos expressivos", analisa.

Eduardo Jesus expressa também satisfação pela taxa de ocupação que, em termos de acumulados no ano, situa-se nos 75,5%, "são mais 4,8 pontos percentuais do que em 2022 o que é, sem dúvida alguma, uma percentagem extraordinária para este sector, também nunca antes verificado em termos acumulados" e "se juntarmos a isto o RevPAR, que atingiu 73 euros durante todo o ano, o que é um acréscimo de 22%, é sem dúvida alguma uma evolução muito positiva, de grande valor para o sector e que permite recuperar o período desagradável que atravessamos com a pandemia e, simultaneamente, preparar o sector para novos desafios, nomeadamente na modernização tecnológica, nas melhores condições a remunerar a toda a cadeia produtiva, ou seja o seu pessoal", advoga.

Já em relação ao proveito por quarto utilizado (ADR), "passou-se de 88 para 98,5 euros em Dezembro de 2023, um crescimento notável de 14% e que faz com que no ano de 2023 seja de 96,7 euros", acrescenta, sem deixar de dar conta de outras duas áreas que também foram divulgados os dados.

O golfe, ou seja as voltas realizadas nos três campos da Madeira (2) e Porto Santo (1), e que tem tido ampla divulgação turística. "Aferimos um valor interessante de 75 mil voltas nos três campos, o que é um acréscimo de 8,3%, mas capaz de gerar qualquer coisa como 3,8 milhões de euros de receita, portando mais 22% e em linha com o sector do alojamento turístico", frisa. Países nórdicos, Portugal, Alemanha, Reino Unido foram as cidadanias que mais jogaram golfe no ano passado, "fazendo deste subsector turístico também, à semelhança do que se viu no alojamento, o registo de máximos históricos", realça.

E os cruzeiros, cujo "número de passageiros em trânsito subiu de 410 mil para um máximo de 615 mil em 2023, que supera largamente os 581 mil de 2012", não foram esquecidos pelo governante madeirense.