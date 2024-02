Porto do Funchal recebe três navios e mais de 8 mil pessoas

Foi uma manhã movimentada no Porto do Funchal, com a chegada dos navios 'Marella Explorer' e 'AIDAsol', esta quarta-feira, à Região. Os 'gigantes' juntaram-se ao 'AIDAstella', que está no cais Sul desde ontem e tem saída prevista às 13 horas.

De acordo coma APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, os três navios estão a movimentar um total de 8.267 pessoas, 6.190 das quais passageiros.

O 'AIDAsol' vem de Tenerife, com 1.747 passageiros e 656 tripulantes. Fica 10 horas na Madeira e. às 19 horas, navega para Lisboa. O navio está na fase final do cruzeiro de 117 noites, iniciado a 27 de Outubro do ano passado, em Hamburgo, com escalas na Corunha, Grã-Canária, Mindelo, Brasil, Uruguai, Argentina, Polinésia Francesa, Ilhas de Cook, Tonga, Fiji, Mystery Island, Nova Caledónia, Austrália, Ilhas Maurícias, Reunião, África do Sul, Namíbia, Cabo Verde, Tenerife, agora, Funchal, seguindo-se Lisboa, Porto, Portland, em Inglaterra, e finalmente, regresso ao porto de origem e de desembarque, Hamburgo.

O outro navio da AIDA Cruises ('AIDAstella'), que está quase a terminar a escala de 30 horas na Madeira, veio de Las Palmas com 2.369 passageiros e 625 tripulantes. Está a fazer um cruzeiro de 14 noites pela Madeira, Canárias e Marrocos, que começou em Grã-Canária a 4 de Fevereiro, com escalas em Lanzarote, Agadir, Tenerife, Fuerteventura, La Gomera, Grã-Canária, Funchal, Tenerife, La Palma, Lanzarote e Grã-Canária, onde termina a viagem no próximo dia 18.

O 'Marella Explorer' acostou cedo, esta manhã, proveniente de Lanzarote e com 2.074 passageiros e 796 tripulantes, a bordo. Fica 11 horas no Porto do Funchal e, pelas 18 horas, navega para a ilha de La Palma. Posicionado na rota da CAI, 'Cruise Atlantic Islands', o navio está a fazer um cruzeiro de 7 noites que se iniciou no passado dia 10 de Fevereiro, em Las Palmas, com escalas em Fuerteventura, Lanzarote, agora, Funchal, depois La Palma, Tenerife, regressando ao porto de origem , onde termina a viagem neste sábado.