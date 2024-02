Feira temática de gastronomia no terraço do Mercado dos Lavradores

A tradicional feira gastronómica, que tem lugar no terraço do Mercado dos Lavradores, no Funchal, está de regresso hoje, entre as 9 e as 16 horas.

Cada quinta-feira do mês é dedicada a uma temática, nomeadamente velharias, alfarrabistas, artesanato e pela gastronomia.

Esta iniciativa pretende salientar a importância dos produtos regionais, assim como dos pequenos empreendedores, que trazem os seus produtos até ao Mercado dos Lavradores.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h00 - Reunião plenária na Assembleia Legislativa da Madeira;

9h30 - Reunião de Câmara da autaqruia do Funchal;

14h50 - A Câmara Municipal do Funchal assinala 1.º Aniversário do Centro Integrado Gestão Municipal Autónoma, na antiga Escola das Quebradas;

15h00 - Hastear da Bandeira Eco-Escolas , no novo Ecocentro do Porto Moniz;

15h30 - Reunião de Câmara da Ponta do Sol

18h00 - Assembleia geral do Marítimo, no Complexo Desportivo do Marítimo;

Agenda política

10h00 - Candidatura da CDU reúne com Reitoria da UMa, no Colégio dos Jesuítas

14h30 - PS-Madeira reúne-se com reitor da UMa

15h30 - Iniciativa política PTP, na Assembleia Legislativa da Madeira;

17h00 - Candidatura 'Madeira Primeiro' reúne com Direcção da ANAFRE, na Junta de Freguesia de Câmara de Lobos;

19h00 - Coligação PSD/CDS 'Madeira Primeiro' promove, junto ao Miradouro Winston Churchill, em Câmara de Lobos, uma iniciativa política focada no tema da juventude

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 15 de fevereiro, Dia Europeu do Enfermeiro Perioperatório, Dia Internacional da Criança com Cancro, Dia Internacional de Síndrome de Angelman e Dia Mundial do Hipopótamo:

1564 - Nasce o astrónomo italiano Galileo Galilei.

1922 - Primeira sessão do Tribunal Permanente de Justiça Internacional, precursor do Tribunal Penal Internacional.

1928 - O ensino misto, ou de "coeducação", é proibido pelo Governo da ditadura saído do golpe de 1926.

1931 - É publicado o primeiro número do jornal "Avante!", órgão oficial do Partido Comunista Português (PCP).

1941 - O território português é varrido por um ciclone destruidor que provoca 78 mortos e centenas de feridos em todo o país.

2000 - É assinado um acordo destinado a tornar oficial a presença e atividade da Igreja católica nos territórios palestinianos, entre a Santa Sé e a Organização para a Libertação da Palestina (OLP).

2011- Inicia-se uma rebelião sem precedentes na Líbia contra o regime de Muammar Kadhafi. A revolta, inspirada pelos exemplos da Tunísia e do Egito, começa na cidade oriental de Benghazi e rapidamente se espalha ao resto do país.

2013 - A proposta de lei das Finanças das Regiões Autónomas é aprovada na generalidade, na Assembleia da República, pela maioria PSD/CDS-PP, registando-se os votos contra de sete deputados sociais-democratas e um da bancada democrata-cristã.

2015 - O grupo radical Estado Islâmico difunde um vídeo no qual se mostra a execução por decapitação de pelo menos uma dezena de cristãos coptas egípcios que tinham sido raptados na Líbia.

2020 - Um turista chinês de 80 anos, hospitalizado em França desde fins de janeiro, acaba por morrer, tornando-se a primeira vítima mortal da pandemia de covid-19 fora da Ásia.

2022 - O Tribunal Constitucional decide, por unanimidade, declarar a nulidade das eleições legislativas no círculo da Europa, que terão de ser repetidas.

2023 - A líder do Partido Nacional Escocês (SNP, sigla em inglês), Nicola Sturgeon, renuncia ao cargo de primeira ministra da Escócia, deixando o Governo quando um novo líder foi eleito.

Este é o quadragésimo sexto dia do ano. Faltam 320 dias para o termo de 2024.

PENSAMENTO DO DIA