Escola da Lombada integrada em novo programa Erasmus

A Escola Básica do 1.º ciclo com Pré-Escolar da Lombada está integrada numa no programa 'Ensino Inovador STEAM na Era Digital" (2023-2-BG01-KA210-SCH-000176961)'.

Este programa, conhecido como KA210, é uma iniciativa colaborativa entre cinco escolas de países distintos, com a Bulgária assumindo o papel de coordenadora. Cada instituição parceira terá responsabilidades específicas dentro do projecto.

A escola búlgara será responsável por treinar sobre o uso inovador de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no ensino STEAM; a escola grega irá focar-se na formação em robótica e inteligência artificial (IA); a norueguesa desenvolverá ferramentas digitais para o ensino ao ar livre; a estoniana abordará práticas sustentáveis na escola, gestão de sala de aula e uso de ferramentas digitais no ensino STEAM; por fim, a escola portuguesa oferecerá formação de professores para a sala de aula do futuro, assim como nas plataformas Europeana e Scientix.

Além das sessões online do projecto eTwinning "Ensino Inovador STEAM na Era Digital", os parceiros também participarão na disseminação dos resultados, na organização de seminários locais e regionais, na avaliação do projeto e na tradução de todos os resultados tangíveis para os idiomas dos parceiros.

Os professores vão trabalhar em equipas internacionais durante reuniões para criar aulas inovadoras, utilizando diversas ferramentas digitais em diferentes disciplinas e testando-as na escola anfitriã. Posteriormente, as aulas desenvolvidas serão testadas com os alunos e compartilhadas com os professores em cada escola parceira.

Além disso, seguindo as recomendações da União Europeia para projectos de mobilidade, estão previstas actividades e visitas para compartilhar tradições, cultura e história entre os participantes.

"A Escola da Lombada está entusiasmada por fazer parte deste programa inovador que promete transformar a educação no século XXI", conclui a nota enviada à redacção.