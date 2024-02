10.º Ciclo do Diálogo Jovem da União Europeia no Funchal

No início deste mês, o Município do Funchal, através da Divisão de Juventude, acolheu a Sessão de Auscultação do 10.º Ciclo do Diálogo Jovem da União Europeia. Cerca de 35 alunos de duas turmas das Escolas Secundária de Francisco Franco e Escola Cristóvão Colombo tiveram a oportunidade de discutir e desenvolver propostas no âmbito da temática da Inclusão, numa tarde de trabalhos muito produtiva e dinâmica.

A sessão foi dinamizada pelos facilitadores/formadores do Conselho Nacional de Juventude (CNJ) Joana Torres e Francisco Dionísio e decorreu na Sala da Assembleia Municipal do Funchal.

O Diálogo Jovem é um fórum de reflexão e consulta conjunta e permanente dos jovens europeus sobre as prioridades, a execução e o acompanhamento da cooperação europeia no domínio da juventude. Em Portugal é o Conselho Nacional de Juventude (CNJ) a entidade responsável.

O 10.º ciclo do Diálogo Jovem da UE está a decorrer entre o dia 1 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2024, e tem por objetivo desenvolver ferramentas concretas para incentivar e aumentar a visibilidade, a acessibilidade e a inclusividade, bem como procurar uma maior participação dos jovens no contexto europeu. Este 10.º Ciclo tem como tema o 3.º Youth Goal – Objetivos Europeus para a Juventude: “Sociedades Inclusivas”.