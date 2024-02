Dia Mundial das Leguminosas assinalado no Mercado da Penteada

Foi com algumas actividades direccionadas para o público escolar que a Câmara Municipal do Funchal assianalou o Dia Mundial das Leguminosas, celebrado a 10 de Fevereiro.

As acções de sensibilização para a importância de consumir leguminosas foram dinamizadas pelo FunLab, no Mercado da Penteada. As crianças envolvidas, além dos jogos realizados, tiveram oportunidade de realizar uma degustação, desmistificando o mito em torno destes alimentos.

A celebração do Dia Mundial das Leguminosas inseriu-se no âmbito da SEMEAR – Estratégia Alimentar Saudável, Sustentável e Inclusiva do Funchal , com o objectivo de sensibilizar para os benefícios nutricionais, sociais, ambientais e económicos destes alimentos, essenciais ao futuro da agricultura e da alimentação.

Também no âmbito deste projecto, a Câmara promoveu, no passado sábado, um showcooking com 'A Biqueira', na Junta de Freguesia de São Martinho, iniciativa que contou com 60 participantes.