'Access Luxury Travel Show' já esgotou capacidade para expositores no evento da Madeira

O Access Luxuty Travel Show (ALTS) realiza-se, pela primeira vez na Madeira, entre os dias 14 e 17 de Fevereiro, sendo que já conta com lotação esgotada no que toca a expositores. Trata-se de um evento exclusivo que vai reunir expositores regionais, nacionais e internacionais, e mais de quarenta buyers internacionais especializados no segmento de viagens de luxo.

Os compradores são seleccionados e convidados, tendo oportunidade para estabelecer parcerias durante as sessões de networking B2B, bem como para descobrir o que de melhor tem a Madeira para oferecer. Entre os expositores encontram-se os parceiros especiais desta edição: Turismo da Madeira, Hotel Savoy Signature Madeira e INSIDER Luxury DMC Madeira.

De acordo com nota à imprensa, são várias as marcas de renome que se vão juntar a este evento: Barceló Hotels and Resorts, Bomporto Hotels, Editory Hotels Collection, Porto Bay Hotels & Resorts, Reid’s Palace by Belmond, VidaMar Hotels & Resorts, 1905 Zino's Palace, além de Creta Maris Resort e Santo Collection Resorts & Villas (Grécia), GF Victoria (Espanha), METT Hotel & Beach Resort Marbella (Espanha), Maxx Royal Resorts (Turquia), Meliá Hotels International Luxury Brands, Royal Hideaway Hotels, The St. Regis Maldives Vommuli Resort (Maldivas) e The Lux Collective. A presença dos cruzeiros de luxo da Silversea, DMCs como Bliss Maldives DMC (Maldivas), Going2Italy DMC (Itália), HL Adventure DMC (Islândia e Noruega), a app VAMOOS Travel e o Turismo das Seychelles.

Estamos muito satisfeitos com a extraordinária procura de espaço por parte dos expositores para o ALTS na Madeira, que superou todas as nossas expectativas e praticamente esgotou o espaço disponível. Quanto aos buyers, também estamos quase a alcançar o limite dos lugares disponíveis, que foram exclusivamente por convite Daria Mironova, Head of Business Development da ALTS

A organização acredita que este será um evento de sucesso, destinado à indústria das viagens de luxo.