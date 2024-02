35 voos cancelados no Aeroporto da Madeira esta quinta-feira

Esta quinta-feira, consequência do mau tempo (vento e precipitação) provocado pela passagem pela Região da depressão Karlotta, com particular incidência no período da tarde e noite, entre chegadas e partidas, foram cancelados 35 dos 61 voos que estavam programados, no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo.

Estima-se que possam ter sido afectados mais de 6 mil passageiros com os voos não realizados (18 chegadas, 17 partidas).

Ainda consequência dos constrangimentos no movimento aéreo que impediram, durante quase 12 horas, aterragens no Aeroporto da Madeira – registou rajadas até 95,8 km/h - dois voos na programação de hoje, à partida do Funchal (4:15 e 10:30), ambos com destino a Lisboa e operados pela TAP, foram cancelados.