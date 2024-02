Passageiro sente-se mal e obriga navio a voltar ao Porto do Funchal

Um passageiro do navio 'Aidacosma', que partiu ontem de manhã do Porto do Funchal, sentiu-se mal, o que obrigou a embarcação a regressar novamente à capital madeirense, para proceder à sua evacuação médica.

O paquete voltou a ancorar no Funchal por volta das 14h45, e a sua partida, rumo a Santa Cruz de Tenerife (Espanha), está agora agendada para as 16 horas.

O AIDAcosma, chegou inicialmente ao Funchal na segunda-feira, vindo de Las Palmas, com cerca de 6 mil passageiros e perto de 1.400 tripulantes.