A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) celebra no próximo mês 25 anos de existência. Neste período, os madeirenses habituaram-se a ver as viaturas deste serviço da Protecção Civil a caminho de situações urgente e muitas vidas foram salvas pelos médicos e enfermeiros que constituem as suas equipas. Mas, afinal, em que casos se justifica a activação da EMIR?

O médico cirurgião cardiotorácico António Brazão é coordenador da EMIR e do Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER). Este responsável explica que o SEMER dispõe de uma organização interna que contempla estruturas com funções distintas. Uma das estruturas é a EMIR, que é constituída por equipas diferenciadas na abordagem multidisciplinar de vítimas acometidas de doença/lesão súbita grave, como manifestação inicial ou agravando doença pré-existente, num contexto individual ou em cenário de multivítimas, vocacionada para proporcionar uma estabilização que permita o transporte seguro para a unidade de saúde mais próxima com capacidade para dar continuidade aos cuidados prestados. Outra estrutura é o Sistema de Triagem e Aconselhamento Telefónico do Centro Integrado de Comunicações (STAT-CIC), que é constituída por uma equipa diferenciada na triagem de doentes, proporcionando a disponibilização dos meios de socorro mais adequados a cada caso, incluindo o aconselhamento e o seguimento à distância de situações particulares que não exigem accionamento de outros meios do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM).

Uma das primeiras intervenções da EMIR, num despiste automóvel na Encumeada, em Março de 1999. FOTO JOSÉ RIBEIRO/ARQUIVO DIÁRIO

As chamadas do 112 direcionadas para o STAT-CIC são atendidas por um enfermeiro que localiza correctamente a ocorrência e conduz o interrogatório seguindo algoritmos pré-estabelecidos, cujos fluxogramas vão permitir reconhecer a gravidade da situação e adequar o acionamento dos meios de socorro à priorização determinada.

Esta triagem permite estabelecer quatro níveis de prioridade, que implicam uma correspondente afectação de meios:

1. P1 – Cuidados Emergentes – Activação de Ambulância de Socorro e da EMIR – Situações de emergência onde há risco iminente/estabelecido de vida. O tempo de resposta deve ser de até 1 minuto desde o alerta.

2. P2 – Cuidados Urgentes – Activação de Ambulância de Socorro até 10 minutos – Situações de urgência com possível risco de vida associado. Ocorrência acompanhada à distância pela EMIR, que a qualquer momento pode decidir mobilizar-se para o local.

3. P3 – Cuidados Não Urgentes – Activação de um meio até 60 minutos – Situação não urgente, tempo de resposta até 40 minutos desde o alerta. É motivo para activação de ambulância de socorro.

4. P4 – Situações Não Urgentes – Sem critério de envio de equipas de emergência. O tempo de resposta deve ser até 120 minutos desde o alerta. Deve ser sugerida a activação de meios próprios ou reencaminhamento para consulta de recurso. Nestas situações o enfermeiro deve voltar a ligar ao fim de 60 minutos para averiguar a evolução.

O Sistema de Triagem e Aconselhamento Telefónico do Centro Integrado de Comunicações recebe anualmente uma média de 28.000 chamadas telefónicas com pedidos de socorro no âmbito da emergência médica. Destas chamadas, cerca de 19% correspondem a situações de emergência (P1) onde há risco iminente/estabelecido de vida, exigindo resposta imediata, com mobilização de uma ambulância de socorro e da EMIR.

Cerca de 56% das chamadas correspondem a situações de urgência (P2) com possível risco de vida associado, exigindo a rápida mobilização de uma ambulância e, em muitos, casos também da EMIR.

As restantes chamadas são classificadas como situações não urgentes (P3 e P4).

As situações de Cuidados Emergentes implicam a mobilização da EMIR, tal como acontece muitas vezes com os casos de Cuidados Urgentes. Há, contudo, que contar com as limitações dos meios disponíveis. As viaturas e as equipas de médicos/enfermeiros podem não estar disponíveis em casos de urgências em simultâneo.

Relativamente ao tipo de ocorrência, a doença súbita do foro médico é a mais frequente, representando cerca de 62% dos casos, englobando diversas entidades, como o enfarte agudo do miocárdio, as infecções diversas ou os acidentes vasculares cerebrais, estando neste grupo as paragens cardiorrespiratórias, contribuindo com cerca de 4% das activações. O trauma corresponde a cerca de 13% dos acionamentos e em cerca de 17% das chamadas estão em causa aspectos relacionados com aconselhamento.