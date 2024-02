Medidas de coacção conhecidas na quarta-feira

As medidas de coacção dos três arguidos detidos no âmbito do processo de alegada corrupção da Região Autónoma da Madeira serão aplicadas pelo juiz de instrução criminal na quarta-feira, 14 de Fevereiro, avançou fonte judicial.

Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia permanecem, assim, detidos nos calabouços da Polícia Judiciária. Na quarta-feira cumprem três semanas de detenção.

Depois de ouvir a promoção do Ministério Público, - que hoje pediu prisão preventiva para os três arguidos -, e as alegações da defesa, o magistrado Jorge Bernardes de Melo optou por quatro dias de ponderação, tirando partido da interrupção dos trabalhos no Campus de Justiça à conta do Carnaval.

A diligência está agendada para as 15 horas no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa.