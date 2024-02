BE-M lembra "os mais de 100 mil actos médicos por cumprir"

A candidatura do Bloco de Esquerda-Madeira às eleições legislativas nacionais abordou hoje a temática da saúde, numa iniciativa que se realizou na Nazaré.

Dina Letra recordou que "os mais de 100 mil actos médicos por cumprir, com ou sem apagão informático ou com o trupe das especialidades que foram mandadas retirar pelo secretário da Saúde têm como consequência uma saúde e uma vida pior para os madeirenses".

No seu entender, "esta falta de resposta do serviço público de saúde à população é a marca da governação do PSD-M das duas últimas décadas".