Agressão entre mãe e filha acaba no hospital

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram esta tarde com duas ambulâncias a uma residência no Bairro dos Viveiros para socorrem mãe e filha que estavam feridas na sequência de alegada agressão mutua.

A PSP também compareceu no local para tomar conta do episódio de violência doméstica, enquanto as duas mulheres eram transportadas ao serviço de urgências do Hospital Central do Funchal.