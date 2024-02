"A dupla insularidade do Porto Santo não pode ser desconsiderada"

Miguel Albuquerque, na redes sociais, comentou o facto da dupla insularidade do Porto Santo não poder ser "desconsiderada no seu desenvolvimento económico e social", afirmando que a questão da mobilidade física assume "especial importância".

Neste sentido, recorda que os seus governos concretizaram em 2016 o subsídio social de mobilidade no transporte aéreo e marítimo entre a Madeira e o Porto Santo, medidas que têm "vindo a aprofundar e a alargar as condições da sua atribuição".

"Da sua aplicação aos residentes na Madeira durante a época baixa –, com o objectivo de fazer face à sazonalidade da Ilha Dourada –, evoluiu, em 2020, para todo o ano e com aplicação imediata do desconto no acto de compra da viagem", lê-se na publicação partilhada.

Em 2021 os porto-santenses que, "desde sempre", ao abrigo dos contratos de concessão beneficiavam de reduções nas tarifas de pelo menos 40% , passaram a ser igualmente abrangidos pela medida.

"O valor máximo do subsídio, por viagem de ida e volta, na tarifa de adulto, é de 50 euros no transporte aéreo e de 25 euros no marítimo", disse.

Tal como noticiado na edição do DIÁRIO de 14 de Janeiro, Albuquerque recorda que desde a implementação do Subsídio de Mobilidade Marítimo, entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo, foram abrangidas 847.370 viagens. "Desde a sua implementação, este importante instrumento de promoção da coesão e continuidade territorial abrangeu mais de 847 mil viagens, representando apoios aos Madeirenses e Porto-santenses em montante superior a 13,1 milhões de euros", concluiu.