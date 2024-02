Deputada do PAN desvinculada de fazer acordos com o PSD-M

É mais um 'estilhaço' que volta a cair na estrutura dos social-democratas. A deputada única do PAN, Mónica Freitas, acaba de afirmar que o seu partido considera-se desvinculado do acordo político com o PSD-M, no momento em que Miguel Albuquerque deixar de ser presidente do Governo Regional.

Foi aos microfones da rádio pública [Antena 1 Madeira] que a parlamentar eleita pelo Partido dos Animais referiu que o PAN reserva-se ao direito de negociar com a figura que será indicada pelos social-democratas para a liderar o novo executivo, se for esse o cenário escolhido pelo Representante da República.

“Para fins técnicos, a partir do momento que [Governo] cai, o acordo também cai. Para fins políticos, o PAN continuará dentro daquilo que o Representante da República entender que será a melhor solução até Março”, explicou sucintamente.

Ainda assim, Mónica Freitas considera que o PAN está interessado em garantir o “mínimo de estabilidade”, fazendo votos para que “haja uma solução ou uma alternativa política que dê alguma segurança à população até Marcelo Rebelo de Sousa definir o que pretende fazer no futuro para a Madeira”, destacou esta tarde.

Tudo no programa Parlamento em que a deputada reconheceu toda a crise política, curiosamente originada pelo PAN com a retirada de confiança política e consequentemente a demissão de Miguel Albuquerque, a 25 de Janeiro, tem sido um verdadeiro “tumulto”.

“As pessoas não têm essa noção”, reagiu. “Desde o dia 1 nós temos tido sempre um percurso que não tem sido propriamente um percurso fácil, e que não somos uma estrutura grande para conseguirmos lidar com tudo como todas as pessoas gostariam que lidássemos. E não vamos agradar toda a gente e isso é um facto consumado”, expressou em jeito de lamento admitindo que dificuldades em “acompanhar a situação” política em que a Região está neste momento mergulhada.

O DIÁRIO tentou chegar à fala com a parlamentar mas até ao momento não nos foi possível estabelecer diálogo por se encontrar numa "reunião".