Rodrigo Borges estreia-se a titular no Marítimo

O defesa português Rodrigo Borges estreia-se esta tarde na equipa titular do Marítimo, que a partir das 14 horas defronta, no Estádio Capital do Móvel, o Paços de Ferreira em jogo referente à 21.ªjornarda da Liga Sabseg.

Para este encontro e em relação ao onze escolhido pelo técnico Fábio Pereira há duas mudanças no que concerne ao último jogo onde os verde-rubro e venceram o Benfica B.

Rodrigo Borges entre o lugar de René Santos que cumpre castigo, enquanto Igor Julião entra para o lugar de Tomás Domingos.

Eis o onze verde-rubro: Amir, Igor Julião, Rodrigo Borges, Júnior Almeida, Fábio China, Euller, Bruno Xadas, Guirassy, Lucas Silva, José Bica e Platiny.

O onze do Paços de Ferreira: Marafona, Simão Rocha, Pedro Ganchas, Ferigra, Jójó, Gorby, Luiz Carlos, Afonso, Welton Júnior, Costinha e Rui Fonte.