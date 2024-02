Pingo Doce do Anadia encerra no próximo domingo para obras

O supermercado Pingo Doce, localizado no centro comercial Anadia, na baixa do Funchal, um dos que regista mais movimento na Madeira e no País, vai fechar ao público de hoje a oito dias para ser submetido a obras de remodelação.

O espaço encerra a partir do próximo domingo, dia 18 de Fevereiro, às 21 horas, para que seja alvo de obras de requalificação que inclui a substituição de equipamentos e infra-estruturas. Os trabalhos decorrem ao longo de 22 dias. A reabertura está prevista para 12 de Março, às 9 horas.

A informação aos clientes é pública e consta dos cartazes que foram afixados à entrada do espaço comercial. A loja garante que “vai ficar como novo: estamos a tornar o seu Pingo Doce ainda melhor”.

Já antes, a área reservada à restauração e ‘take away’ encerrou ao público e está actualmente em remodelação, não sendo certo que aquele espaço reabra para essa finalidade.

A loja do Anadia é uma das unidades da cadeia de supermercados do Grupo Jerónimo Martins que mais movimento regista na Madeira e no País. Durante o período em que estiver encerrado para obras, o Pingo Doce aconselha os clientes a fazerem as suas compras nas lojas do grupo mais próximas: no centro comercial Plaza Madeira, no Fórum Madeira e na Cancela.

Esta é a segunda remodelação de fundo que é posta em prática pelo supermercado Pingo Doce. A última aconteceu depois da aluvião a 20 de Fevereiro de 2020 que fustigou toda a área comercial e residencial da baixa da cidade do Funchal e que deixou a loja praticamente submersa.