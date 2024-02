BE denuncia "falácia" de Albuquerque e acusa PAN de incoerência

O Bloco de Esquerda considera que Miguel Albuquerque podia demitir-se apenas após a aprovação do Orçamento da Região, pelo que, o facto de afirmar que as eleições antecipadas seriam péssimas para a economia e para os madeirenses e que não fazem sentido porque só haveria orçamento para o Verão, trata-se de uma falácia.

Num comunicado assinado pela Comissão Política, o BE questiona o porquê de Albuquerque não se ter demitido depois doorçamento estar aprovado, até porque a discussão do mesmo já estava agendada para os próximos dias.

"O PSD-CDS-PAN quer ganhar na secretaria o que sabe que teria dificuldades em reconquistar nas urnas", considera a Comissão Política.

O Bloco diz ainda não perceber o que fez o Representante da República mudar de opinião em relação à importância da aprovação do orçamento para garantir a normalidade e a estabilidade. "Encontra o senhor Representante da República normalidade e estabilidade numa governação sob investigação policial?", questiona.

Além disso, o Bloco considera que o PAN é o principal foco de instabilidade. "Com uma falta de coerência política gritante, já disseram tudo e o seu contrário e, no fim do dia, continuam a querer perpetuar e legitimar um regime que está podre e que, com as suas políticas, tanto tem contribuído para o acentuar das desigualdades e para o empobrecimento dos madeirenses e porto-santenses", indica o BE.

A comissão política do BE considera que o governo PSD/CDS, apoiado pelo PAN, não tem condições políticas, pelo que vai defender, junto do Representante da República, a realização de eleições, pois "em democracia, as crises políticas resolvem-se com eleições".