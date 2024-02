Hoje é noite de cortejo alegórico no Funchal

Se Carnaval é sinónimo de sonhos, malassadas, disfarces, serpentinas e confettis também é sinal de cortejos alegóricos. Hoje, pelas 20 horas, 13 trupes e um total de 1.600 participantes vão desfilar e sambar pelas ruas do Funchal.

O tradicional cortejo de sábado à noite, que tem como tema, este ano, 'Noites Mágicas nas Avenidas', terá início na Avenida Francisco Sá Carneiro, seguindo pela Rotunda Sá Carneiro, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul) até à Praça da Autonomia.

Eis a ordem de saída de cada trupe:

Foto Arquivo/ Miguel Espada/ ASPRESS

João Egídio Rodrigues - ‘O Beijo do Sol e da Lua’

- ‘O Beijo do Sol e da Lua’ Escola de Samba Caneca Furada - ‘Reis do Carnaval’



- ‘Reis do Carnaval’ Associação de Animação Geringonça - ‘Jogo de Sedução’



- ‘Jogo de Sedução’ Associação Animad - ‘Arena’



- ‘Arena’ Associação Musical, Cultural e Recreativa e Coro de Câmara de Lobos (Turma do Funil) - ‘Animação e Folia’



- ‘Animação e Folia’ Associação Cultural Império da Ilha - ‘O Sal da Vida’



- ‘O Sal da Vida’ Associação Fitness Team - ‘Fénix’



- ‘Fénix’ Sorrisos de Fantasia - Cor Matriz’



- Cor Matriz’ Tramas e Enredos - Associação - ‘O Sonho, a Magia e as personagens da noite’



- ‘O Sonho, a Magia e as personagens da noite’ Associação de Batucada da Madeira - ‘Oceanos de Folia’



- ‘Oceanos de Folia’ Associação Palco D’Emoções - Associação Cultural, Recreativa, Desportiva e Escola de Samba - ‘A Magia das Pedras Preciosas’



- ‘A Magia das Pedras Preciosas’ Os Cariocas - Associação Cultural e Recreativa, Escola de Samba - ‘Boémia’



- ‘Boémia’ Associação de Animação Nuvem d’Afectos - ‘Madeira, uma Avenida de Luz e Cor’



Foto Arquivo/ Miguel Espada/ ASPRESS

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h00 às 19h00 - Torneio 'Calheta Viva Cup' no Campo Municipal do Paul do Mar;

10h00 - O Grupo Amigos do Teatro (GATO) organiza o evento formativo 'Literatura e Sociedade: A Obra De Irene Lucília (O Pé Dentro D’água)', na Quinta Magnólia – Centro Cultural. O encontro parte da obra de Irene Lucília e congrega, para além da escritora, um conjunto de especialistas, que vão falar de alguns dos temas presentes na obra da autora madeirense.

10h00 - Torneio Internacional de Futebol e Futsal Porto Santo Fut'24

12h00 - CD Nacional - Portosantense, no Cristiano Ronaldo Campus

14h00 - Nacional - Lank Vilaverdense da II Ligam no Estádio da Madeira

15h00 - AD Camacha - Limianos do Campeonato de Portugal, no Complexo Desportivo da Camacha;

15h00 às 17h00 - Carnaval das Crianças, na Biblioteca Municipal do porto Santo;

16h30 - 33.º Aniversário do Coro Juvenil, na Igreja do Colégio;

16h30 - Comissão de Moradores do Garachico promovem uma iniciativa reivindicativa sobre o direito de acesso ao saneamento básico, junto à Igreja paroquial do Garachico.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 10 de Fevereiro, Dia Mundial das Leguminosas:

1502 - Vasco da Gama parte de Lisboa para a segunda viagem ao Oriente, quatro anos após a primeira viagem.

1763 - Adesão de Portugal ao Tratado de Paris, entre Espanha e França, põe termo à Guerra dos Sete Anos e estabelece a cedência à Inglaterra dos territórios do Canadá.

1792 - O príncipe João, futuro D. João VI, é nomeado Príncipe Regente de Portugal, devido ao debilitado estado de saúde mental de D. Maria I.

1961 - O paquete "Funchal" é lançado ao mar na Dinamarca, país onde foi construído sob encomenda da empresa da Empresa Insulana de Navegação e seguindo o projeto do Almirante Rogério d'Oliveira.

1976 - É lançado o semanário português "O Diabo".

2016 - A Assembleia da República confirma por maioria absoluta as leis vetadas no final de janeiro pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, sobre a adoção por casais homossexuais e as alterações à lei da Interrupção Voluntária da Gravidez.

2017 - Morre, aos 105 anos, Manuela de Azevedo, a primeira jornalista mulher a ter carteira profissional em Portugal. Em 2016 recebeu, do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a Ordem da Instrução Pública.

2018 - Portugal conquista pela primeira vez o título de campeão europeu de futsal, em Ljubljana, na Eslovénia ao vencer a Espanha por 3-2.

2020 - Morre, aos 84 anos, Álvaro Barreto, engenheiro civil, ministro nos governos de Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão, Mário Soares, Carlos Mota Pinto, Cavaco Silva e Pedro Santana Lopes, antigo presidente da Soporcel e da TAP.

2023 - A primeira-ministra da Moldova, Natalia Gavrilita, demite-se e provoca a queda do Governo, justificando a decisão com as várias crises causadas pela invasão russa da Ucrânia.

Este é o quadragésimo primeiro dia do ano. Faltam 325 dias para o termo de 2024.

PENSAMENTO DO DIA