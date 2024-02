Descubra o ápice da elegância e desempenho com o BMW 320 xDrive Touring Pack M. Este veículo familiar combina o conforto e o espaço com o estilo desportivo aliado ao bom andamento.

No exterior deste veículo deparamo-nos com linhas elegantes, uma grade dianteira icónica e os detalhes aerodinâmicos criam uma presença única na autoestrada.

Este BMW vem equipado com uma caixa automática de 8 velocidades, com patilhas no volante e 4 modos de condução para que consiga potencializar o verdadeiro prazer de conduzir.

Sob o capô temos um motor a diesel com 190 cavalos que lhe oferece um desempenho notável. A tecnologia xDrive garante uma condução precisa e segura independentemente das condições de estrada, proporcionando uma experiência de condução dinâmica e envolvente. No interior primam o conforto e o espaço, os bancos ergonómicos e aquecidos, aliados a um sistema de infoentretenimento.

Com o Pack M, este BMW 320d xDrive Touring não só impressiona nas estradas, mas também oferece uma versatilidade excepcional. O amplo espaço de carga e a bagageira elétrica, transformam a experiência de cada viagem.

A segurança é uma prioridade, este veículo vem equipado com ABS, Air Bag do condutor, passageiro e laterais, computador de bordo, EBD, ESP, Imobilizador Eléctrico do Motor,, regulador de velocidade, travões de disco e tração às 4 rodas.

Visite o Megamotor e faça o seu test-drive.

Este veículo está disponível no Megamotor por 28 900 euros, ou um financiamento desde 394,54 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e garantia de 18 meses por mútuo acordo*.

Para mais informações contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite-os na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.