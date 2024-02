Descubra o encanto histórico e o luxo contemporâneo no Castanheiro Boutique Hotel - a escolha perfeita de fim-de-semana, no coração do Funchal.

O Castanheiro Boutique Hotel é um verdadeiro exemplo de elegância arquitectónica, combinando a arquitetura e história dos edifícios construídos na Rua do Castanheiro e Rua das Pretas ao longo dos séculos, com o luxo moderno, através de um restauro meticuloso. Desde uma padaria Iris do século XVIII até uma tipografia, o hotel oferece aos hóspedes a oportunidade de explorar três séculos de história, marcados por uma diversidade arquitetónica incomparável.

Os quartos do Castanheiro Boutique Hotel são decorados de acordo com a arquitectura dos diferentes edifícios, onde pode regressar várias vezes e ter sempre uma experiência diferente.

O Restaurante Tipografia oferece uma experiência culinária requintada, com um pátio ao ar livre onde os hóspedes podem desfrutar de três refeições diárias. No topo do edifício, encontra-se uma piscina exterior aquecida e o bar Pretas, proporcionando um ambiente relaxante durante a estadia, com vista de 360º sobre a cidade do Funchal.

O Til Spa é um dos destaques do Castanheiro Boutique Hotel, recebendo críticas positivas em todo o mundo. Este é o único spa na ilha com tratamentos biológicos de algas Voya, oferecendo uma ampla variedade de opções para garantir o máximo relaxamento. Este é considerado o Melhor Boutique Spa do país, pela terceira vez consecutiva, eleito pelo Travel Hospitality Awards.

Além de tudo isto, o Castanheiro Boutique Hotel oferece muitas outras comodidades e pequenos elementos, pensando no bem-estar e conforto de todos aqueles que visitam este fantástico espaço.

Para reservas e informações:

📞 (+351) 291 200 100

📧 [email protected]