Rixa com arma branca manda dois para o hospital

Uma alegada rixa com arma branca causou dois feridos, ao final da madrugada, junto de estabelecimento de diversão nocturna localizado na Avenida Sá Carneiro.

As vítimas, dois homens, um de 32 anos de idade, outro de 36 anos, foram socorridos por duas ambulâncias dos Bombeiros Sapadores do Funchal com cortes numa perna (indivíduo de 32 anos) e nas nádegas (36 anos).