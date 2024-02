Marítimo vence em Paços de Ferreira

O Marítimo venceu o Paços de Ferreira por 2-1 em jogo da 21.ª jornada da II Liga

O Marítimo entrou bem no jogo, marcou cedo, logo aos 6 minutos por intermédio de Euller que de canto directo surpreendeu o guarda-redes Marafona. Em vantagem no marcador, o Marítimo teve quase sempre o domínio e controlo da partida nos primeiros 45 minutos. O Paços só muito esporadicamente conseguiu levar perigo à baliza de Amir.

Na etapa complementar a equipa da casa foi em busca do empate e conseguiu aos 55 minutos por Jójó, num golo em que Amir é muito mal batido- saiu tarde à bola.

O Marítimo voltou a colocar-se na frente do marcador aos 65 minutos por Igor Julião. O remate do latera do Marítimo sofre um desvio no defesa do Paços e traíu o guarda-redes Marafona. Até final o Marítimo conseguiu controlar os intentos dos pacenses.

Com este resultado o Marítimo mantem o quarto lugar, agora com 37 pontos, a três do Nacional que tem, contudo, menos um jogo.