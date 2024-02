Nacional vence Vilaverdense ao cair do pano

O Nacional conseguiu uma importante vitória, por 3-2, esta tarde diante do Lank Vilaverdense, com o tento da vitória a acontecer nos descontos por intermédio de João Aurélio.

Em partida referente à 21.ª jornada da Liga Sabseg (II Liga), disputada no Estádio da Madeira, os alvinegros estiveram em vantagem por duas ocasiões, foram depois ‘traídos’ por André Soares, autor dos dois golos da formação de Vila Verde, e já aos 90+3 o defesa alvinegro deu a vitória para os madeirenses por 3-2.

Na primeira parte e com a equipa de Tiago Margarido a assumir por completo o encontro, Carlos Daniel inaugurou o marcador logo aos cinco minutos e com um ‘toque subtil’ à entrada da pequena área do Vilaverdense depois de uma excelente assistência de Witi.

Contudo e um pouco contra a corrente do jogo o adversário veio a empatar, ao minuto 26, numa boa jogada de contra-atque, com Gonçalo Teixeira a tomar conta da bola e a assistir André Soares que remata certeiro para a baliza nacionalista, apesar de bola ainda desviar num defesa da formação da casa.

Perto do intervalo, Danilovic fazia o 2-1 para os madeirenses. Ao minuto 40 e num canto da esquerda Gustavo Silva com um cruzamento bem medido coloca a bola na direcção de Danilovic, que dentro da área não falhou.

Já na segunda parte o Nacional voltou a ter mais domínio e a criar várias oportunidades de golo, mas sem ser feliz na finalização, e perante um Lank Vilaverdense que sempre que podia saia em contra-ataque a tentar surpreender.

No minuto 70 André Soares voltou a fazer ‘mossa’ na defesa alvinegra. Numa boa jogada individual o camisola 10 tirou dois adversários da frente e com o pé direito colocou a bola no fundo da baliza defendida por Lucas França.

Até final o Nacional foi mais afoito e veio a ser feliz nos descontos. Num cruzamento de André Sousa, a bola bate no poste da baliza do Vilaverdense sobrando para João Aurélio que finalizou da melhor forma, garantindo assim os três pontos para os Nacional.

Com este empate o Nacional cola-se ao AVS no segundo lugar, agora com 40 pontos em 20 jogos disputados. Já o Vilaverdense manteve a 16.ª posição na classificação, com 17 pontos.