Marítimo vence Benfica B (3-1) nos Barreiros

O Marítimo venceu o Benfica B por 3-1 nos Barreiros. Em jogo alusivo à 20.ª jornada da II Liga, os verde-rubros até começaram a perder, com um fantástico pontapé acrobático de Pedro Santos (38'), mas reestabeleceram a igualdade ainda antes do intervalo, por intermédio de René Santos (43').

Central brasileiro que viria a estar no melhor e no pior num curto espaço de tempo, isto porque logo após festejar o tento da igualdade, cometeu falta para grande penalidade. João Rego atirou para as nuvens e as equipas recolheram aos balneários tal como iniciaram a partida: com um empate.

Foto Hélder Santos/ASPRESS

Praticamente a abrir o segundo tempo, Platiny (49') operou a reviravolta ao marcador e Lucas Silva (77') selou o triunfo maritimista ao bater de forma exímia um livre directo para o fundo das redes à guarda de André Gomes. Isto já depois daquele que é o melhor marcador do Marítimo - leva já 11 golos na II Liga - ter visto o VAR anular um golo.

Com esta vitória, os insulares somam 34 pontos e aproximam-se da AVS SAD, que perdeu nesta jornada diante o Torreense, estando agora a seis pontos do 2.º lugar da tabela classificativa e a nove pontos do líder Santa Clara, que empatou frente ao Lank Vilaverdense. Ainda que à condição, os maritimistas também encurtam distância para o Nacional da Madeira - que ainda vão jogar frente ao Leixões.

Jogo Leixões-Nacional adiado para 28 de Fevereiro O jogo Leixões-Nacional, da 20.ª jornada da II Liga portuguesa, marcado para hoje, às 11 horas, foi adiado por falta de policiamento, e remarcado para 28 de Fevereiro, adianta a SportTV.