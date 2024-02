Cortejos de Carnaval animam Porto Santo e vários concelhos da Madeira

O Porto Santo e vários concelhos da Madeira recebem, este domingo, os habituais Cortejos de Carnaval.

Confira:

Machico

O centro de Machico acolhe o habitual Cortejo de Carnaval. O início do desfile está marcado para as 15h00 e contará com mais de 700 foliões, distribuídos por sete trupes. A iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Machico contará com grupos locais e outros vindos de fora. Entre os convidados, destaque para a Geringonça, Fitness Team e Malta do Furor. Já, entre a 'prata da casa', estão os grupos da Santa Casa da Misericórdia de Machico, do Centro Cívico Cultural e Social da Ribeira Seca, do Cento de Dia de Água de Pena e da Escola Básica com Pré e Escolar e Creche do Porto da Cruz. O percurso iniciar-se-á, como habitual, na Rua Dom Tolentino Mendonça, passando pela Rua dos Milagres até à ponte de acesso à Rua da Árvore, descendo na Rua do Ribeirinho e terminando no Largo da Praça.

Porto Santo

O Porto Santo recebe o tradicional Cortejo Trapalhão. A iniciativa promovida pela autarquia local contará com duas trupes bem conhecidas na Madeira – Animad e Geringonça, que desfilarão pelas ruas da cidade animando os espectadores e convidando todos a se juntarem na Praça do Barqueiro. Depois a festa irá prosseguir com a actuação da cantora madeirense Cristina Barbosa, num tributo a Ivete Sangalo.

Santa Cruz

A Casa do Povo de Santa Cruz organiza, pelas 17h00, o Cortejo de Carnaval, com o apoio da Secretária Regional da Agricultura e Ambiente, Secretária Regional da Inclusão e Juventude, Câmara Municipal de Santa Cruz, Junta de Freguesia de Santa Cruz e Empresa de Cerveja da Madeira. O desfile contará com cerca de 600 foliões, distribuídos por 7 trupes, provenientes de escolas, instituições e associações da Região, nomeadamente Grupo Profissional de Dança – Sweetdancers, Associação de Animação Geringonça, Fitness Team, Associação Recreativa da Achada de Gaula – Malta do Furor e Centro Comunitário da Nogueira. A concentração do desfile será na Rua Bela de São José, junto à Casa da Cultura, passando pela Rua do Ribeirinho, Rua da Praia, Rua Nova de São Fernando, Rua 17 de Junho e terminando na praça Dr. João Abel de Freitas.

Câmara de Lobos

A sátira ‘sai à rua’ no concelho de Câmara de Lobos, com o Carnaval Trapalhão do Estreito, que está marcado para as 16h00. O desfile é organizado Junta de Freguesia local, com o apoio do município.

Ponta do Sol

O cortejo no concelho da Ponta do Sol está agendado para as 16h00, na Avenida 1.º de Maio, estando prevista a presença de mais de 500 foliões. O desfile, organizado pela autarquia local, contará com a participação de seis trupes do concelho, grupos que idealizaram e construíram os seus fatos e carros alegóricos, da trupe convidada, extraconcurso, denominada Associação de Batucada da Madeira. Após o cortejo haverá mais momentos de animação musical, no palco montado na Avenida 1.º de Maio, com o DJ Oxy.

Ribeira Brava

A Casa do Povo do Campanário assinala o Carnaval através da realização de mais um Cortejo Trapalhão, que terá lugar, a partir das 15h00. Haverá também animação em palco, junto ao Centro Cívico da freguesia, com as actuações dos 4Litro, da Banda Cool Night e da Banda Municipal da Ribeira Brava. Não faltarão as tradicionais barraquinhas de comes e bebes. A organização deste evento, que conta com os apoios e parcerias da Câmara Municipal da Ribeira Brava, da Junta de Freguesia de Campanário e do Governo Regional, oferecerá malassadas a todos os mascarados que participarem no cortejo e no evento.

Porto Moniz

Desfile de Carnaval acontece, a partir das 15h30, e contará com diversas trupes, além das convidadas, tais como ‘Os Cariocas’ e Palco D’emoções, num total de 540 participantes. Quanto às participações especiais e animação de palco, destaque para a Associação de Batucada da Madeira e a Banda Filarmónica de Santo António. Há prémios para os melhores. Organizado pela autarquia, o cortejo inicia-se no Porto de Abrigo e término na Frente-Mar.

Calheta

Há cortejo de Carnaval no Loreto, no Arco da Calheta, a partir das 15h00. A animação está a cargo do DJ Sérgio Soares e da Banda Às Riscas. Há prémios para os melhores.

São Vicente

O salão da Casa do Povo da Boaventura recebe um baile de Carnaval, a partir das 21h00.

Mas há mais neste domingo:

09h00: Torneio Internacional de Futebol e Futsal PORTO SANTO FUT'24 Competição, no Complexo José Lino Pestana e Pavilhão Multiusos - Porto Santo;

11h00: Piquenique em defesa da paisagem e da conservação da Natureza no Curral das Freiras, no Miradouro do Paredão;

11h30: Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participa na celebração eucarística referente ao Dia Mundial do Doente, (presidida pelo Bispo do Funchal), na Igreja Paroquial da Nazaré;

14h00: O Paços de Ferreira recebe o Marítimo em jogo a contar para a II Liga, no Estádio Capital do Móvel;

15h00: O portosantense joga frente o Montalegre para o Campeonato de Portugal, no Estádio de Câmara de Lobos;

15h00: O Marítimo B defronta o Tirsense para o Campeonato de Portugal, no Estádio da Imaculada Conceição;

18h00: Há para ouvir o ‘Concerto d’amore: Serenata de S. Valentim’, promovido pela Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira, no Teatro Municipal Baltazar Dias;

18h00: Concerto de Carnaval da Orquestra Clássica da Madeira, no auditório do Centro de Congressos do Casino da Madeira.

Principais acontecimentos registados no dia 11 de Fevereiro, Dia Europeu do 112, Dia da Cruz Vermelha Portuguesa, Dia Mundial do Doente ou Dia Mundial do Enfermo e Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência:

660 a.C. - Data provável da fundação do Império do Japão.

1650 -- Morre, com 53 anos, o filósofo e matemático francês René Descartes, autor de "O Discurso do Método".

1847 - Nasce o inventor norte-americano Thomas Alva Edison.

1865 -- A Cruz Vermelha Portuguesa inicia a sua atividade, sob a designação "Comissão Provisória para Socorros a Feridos Doentes em Tempo de Guerra", na sequência da adesão de Portugal à primeira Convenção de Genebra, no ano anterior.

1873 - Amadeu de Sabóia abdica da coroa espanhola. Nasce a I República.

1879 - O Governo português autoriza a abertura de concurso para a construção do Porto de abrigo de Leixões, através da proposta de Lei n.º 74-A.

1888 -- Inauguração do Teatro Avenida, em Lisboa, com a comédia "De Herodes para Pilatos". É destruído por um incêndio, a 13 de dezembro de 1967, quando apresentava "Feliz Aniversário", de Harold Pinter.

1890 - Comício republicano na Rua da Palma, em Lisboa, seguido de manifestação, impedida pela Guarda Municipal, junto aos Cafés Suíço e Martinho.

1897 -- São atribuídos os alvarás da Associação Industrial Portuguesa e da Associação Comercial de Lisboa.

1921 - Encerram as fábricas de azeite do Algarve pela má produção de azeitona.

1929 -- É assinado, em São João de Latrão, pelo cardeal Pietro Gasparri e Benito Mussolini, o Tratado de Latrão, composto por dois documentos distintos: Tratado, que reconhecia a independência e a soberania da Santa Sé, fundando o Estado da Cidade do Vaticano, e a Concordata, que definia as relações civis e religiosas na Itália entre a Igreja e o Governo italiano.

1930 - Manuel Gonçalves Cerejeira passa a Cardeal Patriarca de Lisboa.

1944 -- Morre, com 82 anos, Henrique Mitchell de Paiva Cabral Couceiro, combatente de África, Governador-Geral de Angola entre 1907 e 1909.

1945 -- II Guerra Mundial. É assinado o acordo de Yalta entre as potências aliadas.

1956 -- Em referendo, a população de Malta pronuncia-se favoravelmente à integração no Reino Unido.

1963 - Os EUA reconhecem o governo do Iraque.

1968 - Tropas Vietcong executam 300 civis, no Vietname do Sul, durante a batalha de Hué.

1975 - O Partido Conservador britânico elege, pela primeira vez, uma mulher, Margaret Thatcher, para a liderança.

1978 - Morre, aos 73 anos, o escritor sueco Harry Edmund Martinson, Prémio Nobel da Literatura em 1974.

1979 - Cai a monarquia pró-ocidental no Irão, liderada por Reza Palevi. É proclamada a República Islâmica.

1981 -- Morre, aos 87 anos, Fusae Ichikawa, a deputada mais velha e destacada feminista do Japão.

1983 - Temperaturas muito baixas provocam queda de neve em Évora, Leiria, Coimbra e Viseu.

1984 - Sai, em Diário da República, o diploma que reabre o setor bancário português à iniciativa privada.

1987 - A Presidente das Filipinas, Corazón Aquino, promulga a nova Constituição do país.

1989 - Pela primeira vez, é concedido um bispado a uma mulher, a norte-americana Barbara Harris, da Igreja Protestante de Filadélfia.

1990 - É libertado Nelson Mandela, dirigente histórico do ANC, Congresso Nacional Africano, preso durante 27 anos na prisão de Victor Verster, Cidade do Cabo, África do Sul.

1993 - Portugal obtém autorização para a abertura do consulado de Goa.

- Em resposta a acusações de corrupção, Bettino Craxi demite-se do cargo de secretário-geral do Partido Socialista Italiano, que ocupava há 16 anos.

1995 - O CDS muda a sigla para CDS-PP (Partido Popular) no XIII Congresso do partido, em Lisboa.

2000 - Morre o cineasta francês Vladimir Plemiannikov, Roger Vadim, aos 72 anos.

2001 -- Morre, com 77 anos, Diamantino Viseu, o primeiro português a ascender à categoria de matador de toiros. Protagonizou o filme "Sangue Toureiro", contracenando com Amália Rodrigues.

2006 - Os ministros do G8 apoiam a decisão do Fundo Monetário Internacional de perdoar a dívida aos 19 países mais pobres.

- Manifestações pacíficas nas capitais europeias contra a publicação das caricaturas de Maomé. A Dinamarca encerra temporariamente as embaixadas no Líbano, Síria, Irão e Indonésia.

2007 - O "Sim" vence o referendo sobre a despenalização da interrupção voluntária da gravidez, com 59,25 por cento dos votos, contra 40,75 por cento do Não. Abstenção atinge os 56,39 por cento.

- É inaugurado em Macau o hotel-casino Grand Lisboa.

- Morre, com 79 anos, a escritora sueca Marianne Fredriksson, autora de "As Visões de Simão", "Querida Filha" e "As Filhas de Hanna".

2009 - O líder do Movimento para a Mudança Democrática, Morgan Tsvangirai, é investido primeiro-ministro do Zimbabué, cinco meses depois da assinatura do acordo de partilha de poder com Robert Mugabe.

- Morre, com 72 anos, Paulo Carlos de Medina, antigo combatente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) e ex-Procurador Geral da República da Guiné-Bissau.

2010 - Um par de sapatos gigantes, feitos de panelas portuguesas de aço inoxidável, numa escultura com o título "Marilyn", da artista plástica Joana Vasconcelos, é arrematado em leilão, em Londres, por 573,964 mil euros, mais do que triplicando a estimativa.

2011 - Após 18 dias consecutivos de contestação, o Presidente egípcio, Hosni Mubarak, renuncia ao cargo. A onda de contestação fez pelo menos 300 mortos, segundo balanços da ONU e da organização não-governamental de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch, e vários milhares de feridos.

2013 - O Papa Bento XVI anuncia a resignação a partir dia 28 de fevereiro num discurso em latim, durante um consistório no Vaticano.

2014 -- A primeira reunião entre ministros de Taiwan e da República Popular da China começa em Nanjing, confirmando o desanuviamento das relações entre os governos de Taipé e de Pequim. A primeira desde 1949.

-- Morre, aos 65 anos, o guitarrista José Luís Nobre Costa que, entre outros, acompanhou Alfredo Marceneiro.

2015 - Mais de 300 imigrantes, oriundos principalmente da África subsaariana, provenientes da costa da Líbia, morrem no naufrágio de quatro embarcações sobrelotadas no Mediterrâneo. A Amnistia Internacional acusa União Europeia de "esconder a cabeça na areia" em relação à imigração.

- O ex-comandante do navio de cruzeiro italiano 'Costa Concordia' Francesco Schettino é condenado a 16 anos de prisão no julgamento em que estava acusado de homicídio múltiplo e abandono de navio.

2016 -- Morre, aos 72 anos, Juan Martin Mujica, ex-futebolista e treinador uruguaio, duas vezes vencedor da Taça Intercontinental de futebol pelo Nacional de Montevideu.

2017 - O filme de animação português "Estilhaços", de José Miguel Ribeiro, vence o prémio de Melhor Filme Documentário do Festival Internacional de Curta-Metragem de Clermont-Ferrand, em França.

- Morre, aos 69 anos, Jiro Taniguchi, autor japonês de banda desenhada, com trabalhos como "Terra de Sonhos" e "O diário do meu pai", em Tóquio, no Japão.

- Morre, aos 73 anos, Piet Keizer, antigo futebolista holandês que formou dupla com Johan Cruyff (1947-1016) no ataque do Ajax de Amesterdão na década de 1970.

2018 - Um avião de passageiros Antonov AN-148 da companhia Saratov Airlines despenha-se junto à localidade de Argunovo, na província de Moscovo, e causa a morte dos 65 passageiros e seis tripulantes, das 71 pessoas a bordo.

- Morre, aos 86 anos, o arquiteto português Raul Hestnes Ferreira.

- Morre, com 89 anos, o cantor norte-americano Vic Damone.

2019 - Vinte e três agências de notícias de todo o mundo, incluindo a Lusa, assinam, no Dubai, uma Carta de Tolerância que visa "desenvolver a consciência internacional" sobre o tema. A Carta é assinada no âmbito da World Government Summit.

2020 - Uma das obras mais relevantes, "L'Incendie II, ou le Feu" ("O Incêndio II, ou o Fogo"), de 1944, da pintora portuguesa Maria Helena Vieira da Silva, criada durante o exílio no Brasil devido à Segunda Guerra Mundial, é leiloada em Londres por 1,9 milhões de euros.

- A Organização Mundial da Saúde, depois de reunir 300 peritos, passa a apelidar o "novo coronavírus da China" como Covid-19, o nome nasce do acrónimo em inglês da expressão "doença por corona vírus" ('corona virus disease').

- Morre, aos 90 anos, Miguel de Araújo, antigo diretor de programas da RTP, um dos pioneiros da Rádio e Televisão Portuguesas, comendador da Ordem do Mérito Civil de Espanha e Oficial da Ordem do Cruzeiro do Sul do Brasil.

- Morre, aos 90 anos, Marcelino dos Santos, um dos fundadores da Frente de Libertação de Moçambique, presidente da Assembleia da República moçambicana (1986-1994).

2021 -- Morre, com 100 anos, Joel Pina, músico, que acompanhou Amália Rodrigues desde 1966 até à morte da fadista. Em 2005 recebeu o Prémio Amália Rodrigues, distinguindo-o como "o Melhor Viola-Baixo".

2023 - Os espanhóis do Real Madrid conquistam o Mundial de clubes de futebol, ao derrotar os sauditas do Al Hilal, por 5-3, na final da prova, disputada em Rabat, em Marrocos.

- Morre, aos 95 anos, Hans Modrow, o último líder da República Democrática Alemã (RDA), comunista reformista. Assumiu a liderança da RDA logo após a queda do Muro de Berlim com um mandato de novembro de 1989 a abril de 1990, que termina com as primeiras eleições livres da história da RDA.

Este é o quadragésimo segundo dia do ano. Faltam 324 dias para o termo de 2024.

