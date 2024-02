Jovem socorrido no Funchal por intoxicação com drogas

Um jovem de 22 anos de idade foi socorrido e transportado às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, ao final da noite deste sábado (23:45), por, alegadamente, ter sido vítima de intoxicação causada pelo consumo de estupefacientes.

Este incidente motivado pelo consumo de drogas ocorreu na zona do Bairro dos Moinhos, freguesia de São Pedro, no Funchal. No socorro foi empenhada uma ambulância e respectiva tripulação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.