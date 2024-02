“Temos a pressão de ganhar jogo a jogo”

Na abordagem ao jogo deste domingo, frente ao Paços de Ferreira, Fábio Pereira refere que “vamos defrontar uma adversário que, tal como o Marítimo, veio da I Liga. Trata-se de um clube com história e com ambições, que pretende igualmente regressar o mais rápido possível à I Liga, mas que está um bocado atrasado relativamente aos primeiros ligares do campeonato mas que, obviamente, vai querer reverter a situação”, sublinha em início de análise.

O treinador do Marítimo considera que o Paços de Ferreira – equipa que defrontou ainda como treinador da UD Oliveirense em jogo da primeira volta da II Liga – “tem características semelhantes ao AVS SAD”, com quem jogou recentemente. “O nosso adversário está dotado de médios e avançados com qualidade, tratando-se de uma equipa madura e experiente, pelo é um adversário que respeitamos”, acrescenta.

De qualquer forma, Fábio Pereira assevera que a sua equipa quer dar sequência à vitória obtida na última jornada diante do Benfica B. “Por isso queremos impor o nosso jogo, com a noção de que podemos encontrar algumas dificuldades com as más condições meteorológicas que se têm feito sentir no Norte do país, com muita chuva, mas estamos preparados para isso, pois estamos obrigados a nos prepararmos para todos os obstáculos, fazendo o nosso jogo de forma a conquistar os três pontos”, sustenta o técnico.

O Marítimo, com os resultados da última jornada, aproximou-se um pouco mais dos lugares que dão acesso à subida, mas ainda a alguma distância. “Vamos manter a nossa filosofia de jogo a jogo. O próximo será com o Paços de Ferreira e queremos fazer a nossa parte, que é somar pontos e, se possível, os três em disputa, e é para isso que trabalhamos muito esta semana. Estamos já na segunda volta do campeonato, com algum atraso em relação aquilo que é o nosso objectivo final, pelo que o que nos resta é, repito, fazer a nossa parte, jogando bem e procurando ganhar”, advoga o técnico madeirense.

“É mais confortável andar nos lugares de cima, mas no fim é que conta”

Há uma pressão sobre o Marítimo, pois tem uma margem de erro menos que os seus mais directos concorrentes na luta pela subida. “Esta Liga é extremamente competitiva e, na última jornada, isso ficou patente nos resultados. Não adianta muito estarmos agora em primeiro a 14 jornadas do fim, o importante é lá estar no fim do campeonato. É nesse sentido que temos vindo a trabalhar, mesmo que reconheça que é mais confortável estar agora nos lugares de subida. Mas não nos podemos iludir com a classificação, sabemos qual o nosso caminho e o nosso trajecto é procurar ganhar todos os jogos que temos pela frente, sendo que o próximo é com o Paços de Ferreira”, desenvolve.

De qualquer forma Fábio Pereira admite que “a pressão no Marítimo é sempre muito grande, seja em que divisão se encontre, é uma pressão de vitória e gostamos dessa pressão, pois gostamos de ganhar sempre e os jogadores estão preparados para assumir essa pressão, desde logo procurando a vitória em Paços de Ferreira”, conclui.