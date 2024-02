Marítimo bate recorde nas selecções jovens

Nunca como na presente temporada o Marítimo teve tantos futebolistas convocados com regularidade para as selecções jovens de futebol masculino.

Desde o início da época, o clube verde-rubro já teve sete futebolistas em várias selecções, quatro de Portugal e três do estrangeiro.

Para esta assiduidade, muito tem contribuído a participação a nível nacional de três equipas jovens do Marítimo nos respectivos campeonatos e todos na I Divisão. São os casos dos sub-15, sub-18 e sub-19.

Nuno Naré, coordenador do futebol jovem do Marítimo, tem uma explicação para este despertar para os jovens talentos do Marítimo. “É decisivo o facto do Marítimo estar a competir a nível nacional em três campeonatos nacionais de escalões jovens e todos na I Divisão. Isso faz com que a exposição dos jovens talentos do Marítimo seja maior. Talento nos escalões de formação do Marítimo sempre houve. A visibilidade agora é que é maior em virtude de termos três equipas jovens a competir a nível nacional. Naturalmente que ter tantos jogadores do Marítimo nas selecções jovens é motivo de grande orgulho para o clube.”

FUTEBOLISTAS DO MARÍTIMO NAS SELECÇÕES JOVENS EM 2023/2024

SUB-15

Nélio Baptista

Luís Flor

Afonso Vieira

SUB-18

João Castro

SUB-19-

Lucas von Hellens (Finlândia)

Ronaldo Pereira (Luxemburgo)

SUB-21

Leandro Vieira (Jersey)