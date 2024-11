Concurso Literário Municipal Infantojuvenil Maria Aurora com 20 jovens talentos inscritos

O Concurso Literário Municipal Infantojuvenil Maria Aurora, promovido pela Câmara Municipal do Funchal, conta com a participação de 20 jovens escritores das escolas do município.

O concurso, lançado em memória de Maria Aurora Augusta Figueiredo Carvalho Homem (1937-2010) — escritora, professora e uma das mais influentes figuras da cultura madeirense — tem como objectivo perpetuar o seu legado e incentivar as novas gerações a desenvolverem o gosto pela leitura e pela escrita.

O Concurso Literário Municipal Infantojuvenil Maria Aurora destina-se a alunos do 2.º ciclo ao ensino secundário e divide-se em quatro categorias, abrangendo os géneros narrativo e poético. Com modalidades específicas para o público infantil e juvenil, o concurso visa estimular o desenvolvimento da expressão literária, promovendo o uso da língua portuguesa e incentivando o pensamento criativo dos jovens participantes. Os concorrentes submeteram textos inéditos, de autoria individual, com extensão de 10 a 20 páginas, enviados em formato digital e respeitando normas específicas de formatação.

Para a CMF, a iniciativa representa "uma oportunidade de fomentar hábitos de leitura e escrita entre os mais jovens, auxiliando-os no desenvolvimento de competências fundamentais para a sua formação pessoal e académica". Além disso, ao premiar os trabalhos mais criativos e originais, o concurso "contribui para a valorização da expressão artística e para o fortalecimento da cidadania, elementos que marcaram a trajetória de Maria Aurora".

Os textos estão actualmente em fase de avaliação por um júri, que analisará as obras com base em critérios como criatividade, originalidade, coerência e qualidade da expressão escrita. Os melhores trabalhos serão premiados com vales para compra de material escolar e terão a oportunidade de ver suas obras editadas. Todos os participantes receberão diplomas de participação, e a escola com o maior número de trabalhos premiados será distinguida com o “Prémio Escola”.

A divulgação dos vencedores está prevista para o mês de dezembro, com a cerimónia de entrega de prémios a ser realizada em data e local a anunciar. A CMF agradece o envolvimento de todos os participantes e das instituições escolares e reafirma o seu compromisso com a promoção cultural entre os jovens do Funchal.

Para mais informações, o regulamento completo do concurso está disponível no site oficial do Funchal Cultura (https://cultura.funchal.pt/).