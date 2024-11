Rally Madeira Legend conta com 54 equipas inscritas

A edição de 2024 do Rally Madeira Legend conta com um total de 54 equipas inscritas. Uma lista que foi divulgada esta tarde no site oficial da Federação de Automobilismo e Karting.

Um dos muitos nomes sonantes que estará à partida da próxima edição deste ano desta prova internacional é o do bem conhecido François Delecour.

O piloto francês que representou várias marcas no WRC estará na prova que vai para a estrada entre 15 e 17 de Novembro com um Peugeot 306 Maxi, veículo de antologia que utilizou recentemente em outro evento semelhante disputado em San Marino e com o qual foi o melhor na sua classe.

Para além de Delecour outras figuras do automobilismo internacional, nacional e regional fizeram questão de marcar presença nesta prova que é organizada, uma vez mais pelo Club Sports da Madeira.

Pode consultar a lista de inscritos através deste link:

O Rally Madeira Legend'2024 vai para a estrada na manhã de sexta-feira, 15 de Novembro, com as verificações administrativas e técnicas iniciais que decorrerão na Praça do Povo e servirão para um primeiro contacto dos muitos amantes da modalidade com os pilotos e máquinas que, ao longo dos dias seguintes, farão as suas delícias um pouco por toda a ilha.

Nessa mesma tarde, a partida simbólica terá lugar no pódio, colocado também na Praça do Povo, às 18 horas e a caravana rumará ao Faial, na costa norte da ilha. No kartódromo local e a partir das 21 horas, terá lugar a primeira classificativa do evento, em cerca de três voltas àquela pista permanente e num cenário deslumbrante que permite visualizar toda a evolução de pilotos de crédito firmado e máquinas de sonho.

Já no sábado, 16 de Novembro, serão percorridas duas provas especiais pela Meia Serra, Serragem, Arco de São Jorge e Rosário, intercaladas por uma passagem pelo parque de assistência que estará localizado no Cais 8 do porto do Funchal.

O domingo, 17 de Novembro, será o último dia de competição e emoção e prevê dupla passagem por Terreiro da Luta e ainda uma evolução em Meia Serra, já percorrida na véspera.

A festa final terá lugar às 13:00 no pódio.