57 inscritos no Rally Madeira Legend

Esta edição do Rally Madeira Legend contará com 57 inscritos, sendo que 17 equipas são oriundas de Portugal continental e 7 pilotos são do estrangeiro.

Na apresentação da prova, que decorreu esta tarde em frente ao Club Sports da Madeira, Mário Oliveira, membro da organização da iniciativa, deu conta que o público poderá esperar pilotos como Jesús Ferrero, Simone Campedelli, mas também de nomes regionais como Rui Pinto e Gil Freitas.

A prova, que decorrerá entre os dias 15 e 17 de Novembro, inicia com uma especial na sexta-feira no Kartódromo do Faial às 21 horas.

Paulo Fontes, presidente do Club Sports Madeira, clube organizador da prova, afirma que nos últimos anos tem sido sentido "cada vez mais um crescente entusiasmo pela realização deste tipo de provas de clássicos desportivos".

Entre os objectivos do Rally Madeira Legend está a promoção da ilha da Madeira: "Queríamos promover a Madeira também neste nicho de desporto automóvel", conta Paulo Fontes, acrescentando que a organização pretende "continuar a posicionar a Madeira com uma prova de uma classe de automóveis que possibilitasse os madeirenses reviver os tempos das famosas voltas à ilha".

Os madeirenses desde sempre, as várias gerações dos madeirenses, obrigaram-nos a fazer isto. Paulo Fontes.

"Conhecendo nós o mercado automóvel regional, conhecendo nós os pilotos que a Madeira tem tido ao longo dos anos, com uma apetência muito grande pelo desporto automóvel e pelos rallis, havia muitas viaturas que estavam recolhidas em garagens, que estavam para ser recuperadas. Com o aparecimento do Rally Madeira Legend houve um desafio para que esses proprietários começassem a recuperar viaturas, começassem a olhar para as viaturas que têm nas suas garagens de outra forma, valoriza-las e trazê-las para o espectáculo", disse na ocasião.

Entre os nomes internacionais destaca o francês François Delecour, que vai conduzir um Peugeot 306 Maxi.

Presente nesta conferência de imprensa esteve, igualmente, o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus que lembra que esta prova nasceu da comemoração dos 60 anos do Rally Vinho Madeira: "Quando a génese é esta, não podia ser outra entidade envolvida nesta organização e não podia ser outra casa a acolher este evento desportivo".

Constata que esta edição evoluiu em comparação às anteriores face à experiência acumulada, mas que é acima de tudo "o testemunho de vencer as adversidades, a distância, a insularidade e a dificuldade. Através de um conhecimento e dessa mesma experiência que foi sendo acumulada nas edições anteriore, permite que seja uma equipa inteiramente madeirense a promover esta edição e a trazê-la para a estrada".

Realça a importância também para a Madeira de trazer eventos desta natureza, pois verifica que não é apenas o envolvimento da população e a "grande festa" à volta da iniciativa, mas também a "imagem que nós passamos lá para fora".

"A capacidade de organização. Os sítios distinguem-se pela competência que apresentam e a Madeira, neste domínio, tem dado excelentes provas", disse Eduardo Jesus, referindo que esta prática desportiva "fala-se em todo o lado, divulga-se para todo o mundo e posiciona a Madeira numa frente que, tendo começado como um nicho, hoje é sem dúvida alguma um sector de actividade que atrai milhões e atrai orçamentos inacreditáveis".