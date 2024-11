Grémio Literário realiza 6.ª Festa Literária Infantil

O Grémio Literário realiza a sua 6.ª Festa Literária Infantil na manhã do próximo dia 14 de Novembro, no Museu de Imprensa da Madeira. Este evento tem como principal objectivo inspirar o amor pela leitura nas crianças e criar memórias mágicas que perdurarão por toda a vida.

"Para a edição deste ano, da Festa Literária Infantil, estão previstos mais de 200 alunos das Escolas Básicas do 1º Ciclo com Pré-escolar do Concelho de Câmara de Lobos. A nível do programa, destaque para um período dedicado à apresentação de trabalhos e apresentações artísticas por parte de grupos de alunos das escolas participantes, uma oportunidade para estas crianças brilharem perante uma grande plateia jovem. Depois serão desenvolvidas actividades de animação e também uma ação especial com interação dos alunos presentes, dinamizada pela escritora convidada. Após a cerimónia de homenagem do Grémio à Escritora Sofia Henriques, a festa continuará com uma sessão de magia, que fará, certamente, as delícias dos mais pequenos. Estão assim reunidas as condições para a repetição do sucesso das anteriores edições desta Festa Literária Infantil única na Região", revela em nota emitida à imprensa.

Este ano o Grémio Literário irá homenagear a escritora Sofia Henriques, "cuja obra tem suscitado muito interesse pela abordagem a valores tão importantes para a sociedade e para as crianças em particular". Diz ainda que a sua contribuição "para o desenvolvimento da literatura infantil merece, assim, o reconhecimento do Grémio e esta homenagem pretende ainda constituir um estímulo à produção de mais obra literária infantil por parte da escritora".

O evento conta com o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, da Direcção Regional de Educação e o patrocínio da empresa Saltos e Trambolhões, entidades que ajudam o Grémio Literário desde a 1.ª edição da Festa Literária Infantil.

E conclui: Esta festa está dedicada, em particular, às crianças dos 3º e 4º anos das escolas do concelho de Câmara de Lobos, mas outras escolas da Região podem também participar mediante contacto prévio com a organização e de acordo com a capacidade do espaço onde se realizará o certame.