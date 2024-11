O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira enalteceu, na quinta-feira, os projectos sociais e culturais da Associação Académica da Universidade da Madeira (UMa), informa o parlamento madeirense em nota à imprensa.

José Manuel Rodrigues elogiou a acção social e a capacidade reivindicativa dos estudantes da Universidade da Madeira em prol de um ensino melhor e do bem-estar de todos.

As declarações foram proferidas na cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da Associação Académica da UMa, que aconteceu no Pátio dos Estudantes do antigo colégio da Companhia de Jesus do Funchal.

Em nome da ALM, José Manuel Rodrigues manifestou “o enorme reconhecimento e gratidão por tudo o que a Académica tem vindo a realizar”.

A Académica tem sido, e certamente será no futuro, um elo importantíssimo de ligação entre a Universidade da Madeira, que é igualmente um motor imprescindível de desenvolvimento regional, mas tem que estar integrada com a comunidade onde se insere. José Manuel Rodrigues, presidente da ALM

Na sua opinião, "a principal desigualdade que existe na nossa sociedade, é a desigualdade da sociedade, do conhecimento que levam às outras desigualdades, como a desigualdade salarial quando se entra no mercado de trabalho, a desigualdade na própria integração social. Enquanto houver um estudante que, por razões económicas, desistam de um curso superior, temos que estar na primeira linha do combate para que isso deixe de acontecer".

Salientou que Universidade da Madeira tem vindo a ser preponderante na fixação dos talentos à terra que os viu nascer, no entanto lamentou que por falta de oportunidades muitos estudantes tenham de partir para outros destinos.

O grande desafio que está hoje colocado à Madeira é ter investido nestes jovens e estar a perdê-los. Temos de reter os talentos na Madeira, a massa crítica que nos é essencial ao nosso crescimento económico, mas também ao nosso desenvolvimento social. José Manuel Rodrigues, presidente da ALM

Disse ser “necessário criar oportunidades de valorização salarial, de valorização de carreiras e de oportunidades de acesso à habitação, a situação mais crítica neste momento, para que os jovens se sintam bem na nossa terra, na sua casa e não sejam obrigadas a emigrar”.

Dirigiu uma palavra de apreço especial à presidente da Assembleia-geral cessante, Leonor Freitas, e a todos aqueles que durante estes anos serviram a Académica.

Já Ricardo Bonifácio, reeleito presidente da Associação Académica da Universidade da Madeira, expressou que a instituição que dirige pretende “encontrar soluções adequadas, num quadro de responsabilidade, equidade e sustentabilidade, que contribuam para o desenvolvimento e afirmação dos estudantes da Madeira.”

Prometeu dar atenção à saúde mental dos jovens. “Vamos criar espaços de partilha, e colaboração nos campus universitário da Penteada e de São Roque, promovendo iniciativas que garantam o uso eficiente dos recursos, e o bem-estar mental dos nossos estudantes”, salientou.