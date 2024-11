Maria Luís Albuquerque espera relação positiva entre Bruxelas e Washington

A comissária europeia indigitada Maria Luís Albuquerque disse hoje esperar que se mantenha a relação positiva entre a União Europeia e os Estados Unidos, reagindo à eleição de Donald Trump para a Casa Branca.

"Tenho a expectativa de que possa haver uma relação positiva com as autoridades americanas", disse a comissária indigitada, em declarações à margem da audição no Parlamento Europeu (PE) em Bruxelas.

A ex-ministra das Finanças salientou ainda que a parceria entre a UE mantém e os Estados Unidos da América (EUA) "é naturalmente para ser mantida, independente do resultado das eleições americanas".

Ao mesmo tempo, acrescentou, a UE já identificou "há muito tempo a necessidade de se tornar mais autónoma em múltiplas dimensões".

A comissária europeia indigitada por Portugal para a pasta dos Serviços Digitais teve hoje a sua audição prévia no PE, promovida pela comissão parlamentar dos Assuntos Económicos e Monetários, em conjunto com as comissões do Mercado Interno e a da Proteção dos Consumidores e das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos.

O candidato republicano às presidenciais nos Estados Unidos, Donald Trump, terá uma segunda oportunidade na liderança da Casa Branca, ao ser eleito para um novo mandato numas eleições que deram também ao seu partido a recuperação do Senado.