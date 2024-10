Candidaturas ao Concurso Literário Municipal Maria Aurora terminam esta quinta-feira

A Câmara Municipal do Funchal divulgou uma nota à imprensa para lembrar que encerram, esta quinta-feira, 31 de Outubro, as candidaturas ao Concurso Literário Municipal Infantojuvenil Maria Aurora.

Este prémio é uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal assim intitulada já que visa a homenagear a memória de Maria Aurora Augusta Figueiredo Carvalho Homem (1937-2010), uma relevantes figuras da cultura madeirense, celebrada pela sua dedicação à literatura, ao ensino e à promoção da leitura.

Este galardão, que está dirigido a crianças e jovens do Município do Funchal, visa igualmente incentivar o gosto pela leitura e escrita, ao mesmo tempo que promove a criatividade literária nos géneros lírico e narrativo, até porque a prática da escrita e da leitura é um elemento essencial para o desenvolvimento intelectual dos jovens, estimulando a imaginação, a criatividade e a aquisição de competências fundamentais, como valores de cidadania.

Este concurso tem também o propósito de fomentar hábitos de leitura e escrita nas camadas mais jovens, promover e valorizar a Língua Portuguesa, incentivar a criação literária e a expressão criativa e premiar e divulgar textos inéditos dos jovens participantes.

O concurso literário está dividido em quatro modalidades: modalidade Literária Infantil do género narrativo para estudantes do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico; modalidade Literária Infantil do género poético para estudantes do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico; modalidade Literária Juvenil do género narrativo para estudantes do ensino secundário; e por fim modalidade Literária Juvenil do género poético para estudantes do ensino secundário.

Os textos devem ser inéditos, individuais, em língua portuguesa, com um mínimo de 10 e um máximo de 20 páginas. As submissões devem seguir as normas específicas de formatação e ser enviadas em formato PDF para o email oficial do concurso [email protected], com o assunto “Concurso Literário Municipal Infantojuvenil Maria Aurora”, sendo que os trabalhos deverão ser acompanhados do respetivo Boletim de Candidatura, devidamente preenchido e assinado pelo encarregado de educação, no caso de o candidato ser menor de idade.

Os textos serão avaliados por um júri especializado, com base em critérios de criatividade, originalidade, coerência e qualidade da expressão escrita. Os melhores trabalhos serão premiados com vales para compra de material escolar, a edição dos textos vencedores, além de diplomas de participação para todos os concorrentes. Haverá ainda o 'Prémio Escola', atribuído à instituição que apresentar o maior número de trabalhos premiados.

Para mais informações, consulte o regulamento completo disponível no site do Funchal Cultura.