Dezena e meia de equipas já inscritas no Rali Porto Santo

Até à data (sensivelmente a meio do prazo regulamentar previsto) são cerca de dezena e meia as equipas inscritas para o Rali Porto Santo, sétima e última prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira, que terá lugar nos dias 29 e 30 de Novembro.

"O lote de inscrições recebidas pelos promotores até agora inclui muitos dos pilotos e modelos de viaturas que tem sido as referencia ao nível absoluto e de categorias na modalidade no arquipélago", destaca a organização da prova em comunicado de imprensa.

Apesar do período de inscrição só terminar a 15 de Novembro, o Clube Automobilístico 100 a Hora da Madeira e a comissão organizadora do evento alertam os interessados para que a sua intenção de participar naquele rali seja formalizada "o mais brevemente possível".

"Essa necessidade surge na sequência da muita procura pelo público em geral tanto das viagens marítimas como de estada na Ilha Dourada no período em que a prova se realiza e poderá levar a que tanto os organizadores como a Porto Santo Line, responsável pelo transporte, possam não estar em condições de garantir essa deslocação nas datas e horários mais convenientes aos concorrentes", explica a nota remetida às redacções.

O Rali Porto Santo vai para a estrada às 21h50 de 29 de Novembro e o primeiro concorrente arrancará às 22 horas para a super-especial 'Porto Santo Line', num percurso com 2,20 km no kartódromo local.

No sábado, dia 30, estão previstas duas secções competitivas com quatro passagens por Golfe (10:53, 12:19, 14:43 e 16:09) e três por Serras 'Coral' (às 11:26, 12:52 e 15:16).

Com 4,01 quilómetros, Golfe é um traçado novo entre o Campo de Baixo e o Centro Hípico num percurso simultaneamente rápido e técnico que terá a particularidade de ter parte do seu trajecto em cimento.

Já Serras 'Coral' é uma actualização, com 12,00 quilómetros, de prova especial já muitas vezes percorrida no passado e que leva os participantes do Pé do Pico ao Farrobo após passagem pela Capela da Graça, Serra de Fora, Serra de Dentro e Camacha.