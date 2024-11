União da Bola assinala dia do clube esta sexta-feira

Esta sexta-feira, 1 de Novembro, o União da Bola Futebol Clube assinala o dia do clube. Em nota enviada, agradece pelo "apoio constante".

"Ao longo dos últimos anos, não só avançámos desportivamente, mas também fortalecemos o nosso papel social. Temos crescido de maneira sólida, e isso deve-se a todos nós que, com esforço e união, fazemos este clube ir além das quatro linhas", lê-se na num comunicado enviado à redacção.

Destaca o plantel sénior, que "representa a garra e o talento do União da Bola dentro de campo."

Estes atletas têm mostrado determinação em cada jogo, levando as nossas cores com orgulho e servindo de exemplo para todos. É com muita satisfação que acompanhamos o crescimento e o espírito de luta desta equipa. União da Bola Futebol Clube

O clube almeja o título da 1.ª divisão regional e a subida de divisão.

Dá ainda conta que é com "grande entusiasmo" que inicia as formações sub-8 e sub-10.

"A parceria com a Dragon Force está a crescer e a fortalecer, estes jovens atletas são o futuro do nosso clube e da nossa comunidade", acrescenta o clube, dizendo que no União, mais do que formar jogadores, pretendem formar cidadãos. "Estes jovens, que começaram a sua jornada no desporto, terão a oportunidade de crescer num ambiente que valoriza o respeito, o companheirismo e a disciplina".

Não esquece, também, de mencionar a equipa de veteranos: "São eles que, com a sua trajetória, nos inspiram e nos mostram o significado de ser parte desta família, cultivando a ligação entre o passado e o futuro do União".