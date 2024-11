Tudo sobre o Mundial de Clubes

A pouco mais de meio do ano do arranque do Campeonato do Mundo de Clubes, nova competição organizada pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) e que vai decorrer nos Estados Unidos da América entre 15 de Junho e 13 de Julho de 2025,

são já conhecidos os regulamentos do torneio que tem o Benfica e FC Porto comos os representantes portugueses entre os 32 clubes presentes

A primeira é que cada equipa pode apresentar uma lista de 35 jogadores, mas a ficha de jogo está restrita a 26 atletas.

Uma vez que a prova se realiza em pleno mercado de transferências, existe um factor dissuasor para atletas trocarem de clube durante este período. É que caso um jogador se mude para outro clube dos participantes no Campeonato do Mundo de Clubes, está impedido de jogar. Cada futebolista só pode representar o clube pelo qual foi inscrito originalmente na prova.

Com os jogos distribuídos por 11 sedes nos Estados Unidos e com algumas distâncias relativamente grandes – Seattle e Pasadena ficam na Costa Leste, por exemplo – a FIFA exige aos clubes que estejam entre três a cinco dias antes do encontro na cidade onde se vai realizar.

Participam do Mundial de Clubes da FIFA os campeões continentais de UEFA (Europa), CONCACAF (América do Norte, Central e Caribe), CONMEBOL (América do Sul), AFC (Ásia), CAF (África) e OFC (Oceania), ou seja, os campeões de todas as federações continentais.

Eis os clubes presentes na competição:

Ásia: Al Hilal, Urawa Red Diamonds, Al Ain e Ulsan.

África: Wydad, Al Ahly, Espérance Tunis e Mamelodi Sundowns.

América do Norte e Central: Monterrey, Seattle Sounders, Club León e Pachuca.

América do Sul: Palmeiras, Flamengo, Fluminense, River Plate, Boca Juniors, Atlético Mineiro ou Botafogo.

Oceânia: Auckland City.

Europa: Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munique, PSG, Inter Milão, FC Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, , Atlético Madrid e Salzburg;

Anfitrião: Inter Miami